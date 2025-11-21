Богдановић на удару навијача

Извор:
Б92
21.11.2025
09:16
Коментари:0
Агонија Лос Анђелес Клиперса наставља се и у другој половини новембра, а претходне ноћи доживљен је још један убједљив пораз, овог пута од Орландо Меџика – 129:101.
То је њихов 11. неуспјех у првих 15 мечева ове сезоне, као и девети пораз у посљедњих десет утакмица.
Посебну пажњу након сусрета привукао је учинак капитена српске репрезентације Богдана Богдановића, који је разочарао навијаче.
Богдановић је на паркету провео 21 минут и 13 секунди, а меч је завршио са свега шест поена, погодивши тек два од девет шутева из игре (2/6 тројке), те три асистенције и једним скоком.
Ипак, највише буке изазвала је његова игра у првих 11 минута, током којих није забиљежио ниједну статистичку категорију – нула поена, скокова, асистенција, украдених или блокада.
На друштвеним мрежама убрзо су се појавиле критике, а дио навијача оптужио је Богдановића за "незаинтересованост" и "пасивност", истичући да од капитена националног тима Србије очекују знатно већу енергију и утицај на игру, поготово у тренуцима када се тим налази у очигледној кризи.Што се саме утакмице тиче, Орландо је контролисао ритам од старта, а већ на полувремену имао је предност од 61:49.
TONIGHT’s NBA GAMBLER & MAFIA BOY…— Mdsoll315 (@mdsoll315) November 21, 2025
BOGDAN BOGDANOVIC
RAN up & down the court for 11 minutes & did nothing ….Got 2 fouls so he can go sit on the bench & collect his 200 K…..no passing go…. No bad passes…. No shots, JUST FOUL & GO TO THE BECNH!
0/0/0 STAT LINE! (Bane too!) pic.twitter.com/XxOdEg40gn
У наставку се разлика само повећавала, па питање побједника практично није ни постојало.
Најефикаснији у побједничком саставу био је Џејлен Сагс са 23 поена, Франс Вагнер додао је 20, амерички репрезентативац Тристон да Силва убацио је 17, Дезмонд Бејн 15, док су Блек и Битадзе завршили са 12, односно 10 поена.
Код Клиперса је једино Џејмс Харден пружио озбиљнији отпор са 31 поеном, док је Ивица Зубац додао 14 уз чак 19 скокова.
НБА, резултати:
Орландо – ЛА Клиперс 129:101
Мемфис – Сакраменто 137:96
Милвоки – Филаделфија 114:123*
Сан Антонио – Атланта 135:126
