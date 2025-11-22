Све спремно за пријевремене изборе

Аутор:Бранка Дакић
22.11.2025
19:15
Коментари:1
Више од милион и 250 хиљада бирача имају право да гласају на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на укупно 2.211 бирачких мјеста и уз помоћ 139 мобилних тимова.
Све је спремно за изборе. Само се чека отварање бирачких мјеста.
"Надамо се да ове временске неприлике нам одмоћи у тој организацији. Надамо се да ће сви наши грађани заћи на изборе и да ће то фино протећи. Прве резултате очекујемо негдје око 21 час. Ми ћемо имати први прес у 21, други ћемо имати у 23 и ту ћемо покушати да имамо прве прелиминарне резултате", каже за АТВ Јован Калаба, предсједник Централне изборне комисије БиХ.
Цијели дан се дијели гласачки материјал по бирачким мјестима, полиција би требало да је у 7 сати увече преузела надзор над свим бирачким мјестима.
Градске изборне комисије очекују да ће први резултати бити раније него иначе, јер грађани бирају само предсједника Републике.
"Оно што нас мало брине су, наравно, ови временски услови, чести нестанак електричне енергије. Надам се да ће се то вријеме стабилизовати и да ћемо сутра имати енергију у свим бирачким мјестима. Што се тиче градске изборне комисије, ми смо све припреме које смо требали да одрадимо одрадили и надамо се да ће све бити у реду. Један је изборни ниво, немамо много кандидата на кандидатским листама, тако да очекујемо да ће се то релативно брзо одрадити, само бројање гласова. Па... некакве прве резултате ћемо имати вјероватно негдје око 22 часа", рекао је Дубравко Малинић, предсједник Градске изборне комисије Бањалука.
"Ја лично мислим да онај ко је планирао да изађе да ће изаћи, без обзира на то да ли је снијег, киша, олуја или слично. Значи, треба анимирати људе да изађу и искористе своје бирачко право. Исто тако очекујем да се на бирачким мјестима доста брже заврши бројање и да ће наши резултати коначни, наравно, бити, ја се надам, минимум два сата раније него што је то био досадашњи обичај", истиче Дијана Савић Божић, предсједник Градске изборне комисије Бијељина.
"Неких већих проблема није било. То су уобичајени проблеми одустајања појединих предсједника, замјеника предсједника, чланова и тако даље. Међутим, ево и данас ми радимо на измјенама, допунама бирачких одбора, тако да ћемо сутра, надам се, имати комплетне све бирачке одборе", каже Жељко Шкондрић, предсједник Градске изборне комисије Приједор и додаје:
"Видите и да су временске прилике се погоршале. И то ће вјероватно утицати нарочито на старију популацију да не изађу на бирачка мјеста. Међутим, надамо се и позивамо све уписане у бирачки списак да сутра испуне своју грађанску дужност".
И МУП Српске спреман је за изборе. Канцеларије за издавање докумената радиле су данас од 7 до 3 поподне. Сутра ће радити од 7 ујутро до 7 увече.
"Ти реферати који се односе на лична документа, потврде о мјесту пребивалишта, као и сама аквизиција, тј. подизање завршних докумената, тако да је грађанима, свако ко нема тренутно документ, могућност има да подигне потврду и да са том потврдом може изаћи на биралиште", наглашава Мирна Шоја, новинар у Служби министра унутрашњих послова Републике Српске.
Води се рачуна и о безбједносном аспекту. Више од стотину предизборних скупова протекло је без инцидената, а МУП ће и током сутрашњег дана реаговати на сваку пријаву и евентуални инцидент. Теретним возилима изнад 3,5 тоне од поноћи до 6 сати у понедјељак биће забрањено да саобраћају свим јавним путевима у Републици Српској. Забрана ће бити на снази и за превоз експлозивних материја, оружја и војне опреме.
И грађани су спремни за гласање – одлучили су, бар они који су мислили да гласају.
Бирачка мјеста отварају се у 7 ујутро и затварају у 7 увече. Грађани који се затекну на бирачким мјестима у 19 сати моћи ће да доврше своју грађанску дужност.
