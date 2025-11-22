Logo

Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

Извор:

СРНА

22.11.2025

19:35

Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да план Вашингтона за рјешавање сукоба у Украјини није коначна понуда властима у Кијеву.

- Жељели бисмо да постигнемо мир. То је требало давно да се деси. Покушавамо да окончамо сукоб на овај или онај начин - истакао је амерички предсједник, пренио је ТАСС.

Плави телефон

Друштво

Трагичне статистике - број суицида у порасту

Трамп је раније рекао да је рок до 27. новембра адекватан временски оквир за Украјину да пристане на план од 28 тачака, који су предложиле САД.

Према његовим ријечима, САД неће обуставити санкције Русији док чекају да сукобљене стране прихвате мировни план.

Доналд Трамп

