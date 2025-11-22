Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

Извор:
СРНА
22.11.2025
19:35
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да план Вашингтона за рјешавање сукоба у Украјини није коначна понуда властима у Кијеву.
- Жељели бисмо да постигнемо мир. То је требало давно да се деси. Покушавамо да окончамо сукоб на овај или онај начин - истакао је амерички предсједник, пренио је ТАСС.
Трамп је раније рекао да је рок до 27. новембра адекватан временски оквир за Украјину да пристане на план од 28 тачака, који су предложиле САД.
Према његовим ријечима, САД неће обуставити санкције Русији док чекају да сукобљене стране прихвате мировни план.
