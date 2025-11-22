Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

Извор:
Телеграф
22.11.2025
18:41
Ноћ прославе прерасла је у панику након што су се догодиле двије пуцњаве у Чикагу само неколико сати након што је у граду званично засвијетлила новогодишња јелка.
Једна особа је убијена, а осморо је рањено у петак, док су престрављене породице бјежале са лица мјеста, преноси Дејли Мејл.
Први рафал је одјекнуо око 21:50 у близини улица Стејт и Рандолф, на само неколико корака од позоришта у Чикагу. Полиција у патроли чула је пуцње испаљене у велику групу, што је изазвало стампедо.
Седморо тинејџера, узраста од 13 до 17 година, погођено је и хитно превезено у дјечије болнице Строгер и Лури.
Полиција није утврдила мотив, нити је било хапшења.
Око 30 минута касније, паника је поново завладала улицама у близини Адамса и Дирборна.
Тамо су полицајци пронашли још двије жртве: осамнаестогодишњег мушкарца упуцаног у ногу и још једну особу која је касније подлегла повредама у болници Нортвестерн.
Just a bunch of Chicago Mayor Brandon Johnson's "silly kids" coming down to celebrate Christmas in downtown Chicago. 1 dead, eight wounded after Christmas Tree lighting "festivities."— Reporter William J. Kelly #thatreporter (@Williamjkelly) November 22, 2025
H/T Chicago Critter pic.twitter.com/mACu3FtnxM
Одборник Брајан Хопкинс је на Иксу написао да је више полицајаца "нападнуто и повријеђено буздованима и електрошокерима", а најмање један је хоспитализован. Хопкинс је такође напоменуо да је једна жртва задобила по живот опасну рану на торзу.
Насиље се догодило током једне од најпрометнијих ноћи у сезони, када су хиљаде људи испуниле Миленијумски парк поводом паљења јелке и отварања божићног маркета.
Истрага двије пуцњаве је у току.
