Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих

22.11.2025

18:40

Пуцњава током паљења новогодишње јелке, има мртвих
Фото: pexels

Ноћ прославе прерасла је у панику након што су се догодиле двије пуцњаве у Чикагу само неколико сати након што је у граду званично засвијетлила новогодишња јелка.

Једна особа је убијена, а осморо је рањено у петак, док су престрављене породице бјежале са лица мјеста, преноси Дејли Мејл.

Први рафал је одјекнуо око 21:50 у близини улица Стејт и Рандолф, на само неколико корака од позоришта у Чикагу. Полиција у патроли чула је пуцње испаљене у велику групу, што је изазвало стампедо.

Седморо тинејџера, узраста од 13 до 17 година, погођено је и хитно превезено у дјечије болнице Строгер и Лури.

Полиција није утврдила мотив, нити је било хапшења.

Око 30 минута касније, паника је поново завладала улицама у близини Адамса и Дирборна.

Тамо су полицајци пронашли још двије жртве: осамнаестогодишњег мушкарца упуцаног у ногу и још једну особу која је касније подлегла повредама у болници Нортвестерн.

Одборник Брајан Хопкинс је на Иксу написао да је више полицајаца "нападнуто и повријеђено буздованима и електрошокерима", а најмање један је хоспитализован. Хопкинс је такође напоменуо да је једна жртва задобила по живот опасну рану на торзу.

Насиље се догодило током једне од најпрометнијих ноћи у сезони, када су хиљаде људи испуниле Миленијумски парк поводом паљења јелке и отварања божићног маркета.

Истрага двије пуцњаве је у току.

