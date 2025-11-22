Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад

Извор:
Рад приватне здравствене установе Амбуланта педијатрије "Unimedica" у Улцињу забрањен је након што су инспекције Министарства здравља утврдиле низ неправилности у раду.
Овај корак услиједио је у оквиру испитивања околности трагичне смрти деветогодишњег дјечака Амара Рашкетића, који је био лијечен у овој установи, саопштено је из Министарства здравља.
Здравствена инспекција Министарства здравља, у сарадњи са Инспекцијом рада, Инспекцијом заштите на раду и Пореском инспекцијом, спровела је заједнички надзор у амбуланти.
"Током контроле утврђен је већи број неправилности које спадају у надлежност свих укључених инспекција. На основу налаза, установи су изречене законом прописане казне, а њен рад је одмах забрањен", казали су из Министарства здравља.
Министарство здравља саопштило је да ће наставити са свим потребним мјерама како би се утврдиле све релевантне околности овог случаја и заштитило јавно здравље, преноси Цдм.ме.
"Јавност ће бити благовремено обавијештена о даљим корацима и резултатима поступка", закључили су из Министарства.
Да подсјетимо, дјечак је изненада преминуо 15. новембра, а како је раније писао Приморски портал, три дана прије кобног догађаја дјечак је добио богиње, имао је високу температуру због чега су га родитељи неколико пута водили код љекара.
