Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад

Извор:

Телеграф

22.11.2025

18:04


Фото: Pexels

Рад приватне здравствене установе Амбуланта педијатрије "Unimedica" у Улцињу забрањен је након што су инспекције Министарства здравља утврдиле низ неправилности у раду.

Овај корак услиједио је у оквиру испитивања околности трагичне смрти деветогодишњег дјечака Амара Рашкетића, који је био лијечен у овој установи, саопштено је из Министарства здравља.

Здравствена инспекција Министарства здравља, у сарадњи са Инспекцијом рада, Инспекцијом заштите на раду и Пореском инспекцијом, спровела је заједнички надзор у амбуланти.

"Током контроле утврђен је већи број неправилности које спадају у надлежност свих укључених инспекција. На основу налаза, установи су изречене законом прописане казне, а њен рад је одмах забрањен", казали су из Министарства здравља.

Министарство здравља саопштило је да ће наставити са свим потребним мјерама како би се утврдиле све релевантне околности овог случаја и заштитило јавно здравље, преноси Цдм.ме.

"Јавност ће бити благовремено обавијештена о даљим корацима и резултатима поступка", закључили су из Министарства.

Да подсјетимо, дјечак је изненада преминуо 15. новембра, а како је раније писао Приморски портал, три дана прије кобног догађаја дјечак је добио богиње, имао је високу температуру због чега су га родитељи неколико пута водили код љекара.

Црна Гора

preminuo dječak

болница

