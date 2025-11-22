Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

Када бисте знали да је потребно само неколико минута да уклоните сјеменке из цијелог нара да ли бисте га чешће јели?

Прије свега кулинари препоручују да оперете нар јер сваки пут када сијечете воће или поврће са кором ризикујете да унесете бактерије са спољне површине у јестиви дио.

Након прања, нар пресјеците водоравно. Затим окрените пререзану страну према доле и поставите чинију средње величине испод. Узмите чврсту лопатицу или дрвену кашику и почните чврсто да ударате по горњој површини нара.

Важно је да ударате јаче јер лагано тапкање неће имати резултате. Наставите да снажно тапкате по врху нара док све сјеменке не испадну.

Уколико нећете појеси све непосредно након чишћења нара можете сјеменке да ставите у херметички затворену посуду и одложите у фрижидер, тако могу да стоје 4-5 дана.