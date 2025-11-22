Logo

Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

Извор:

Магазин новости

22.11.2025

17:29

Коментари:

0
Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести
Фото: Skylar Kang/Pexels

Када бисте знали да је потребно само неколико минута да уклоните сјеменке из цијелог нара да ли бисте га чешће јели?

Прије свега кулинари препоручују да оперете нар јер сваки пут када сијечете воће или поврће са кором ризикујете да унесете бактерије са спољне површине у јестиви дио.

novac evri

Свијет

Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

Након прања, нар пресјеците водоравно. Затим окрените пререзану страну према доле и поставите чинију средње величине испод. Узмите чврсту лопатицу или дрвену кашику и почните чврсто да ударате по горњој површини нара.

Важно је да ударате јаче јер лагано тапкање неће имати резултате. Наставите да снажно тапкате по врху нара док све сјеменке не испадну.

Сарајево

Градови и општине

Људи се изломили: ''Чисти'' тротоари напунили Хитну помоћ

Уколико нећете појеси све непосредно након чишћења нара можете сјеменке да ставите у херметички затворену посуду и одложите у фрижидер, тако могу да стоје 4-5 дана.

Подијели:

Таг:

Воће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Кошарка

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

2 ч

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Како нагло захлађење утиче на срце и ко је најугроженији?

2 ч

0
Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

Друштво

Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

2 ч

0
Објекат компаније Дукат

Економија

Позната компанија у Српској гради објекат вриједан 10 милиона

2 ч

0

Више из рубрике

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Савјети

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

4 ч

0
Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет

Савјети

Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет

1 д

0
Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

1 д

0
Тепих

Савјети

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner