Logo

Људи се изломили: ''Чисти'' тротоари напунили Хитну помоћ

Извор:

Радио Сарајево

22.11.2025

17:28

Коментари:

0
Сарајево
Фото: Вибер

У Сарајеву пада снијег, а као и сваке године, тротоари и пјешачке зоне за грађане нису очишћени на вријеме.

Осим проблема при ходу, могу узроковати и озбиљне здравствене посљедице за грађане у виду физичких повреда због сметњи у кретању.

novac evri

Свијет

Скривао мртву мајку и три године примао њену пензију

Портал "Радиосарајево.ба" контактирао је Завод за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево, како би сазнали колико је повреда грађана забиљежено у току данашњег дана, 22. новембра 2025. године.

Како су саопштили, ЗЗХМТ ради у пуном капацитету. До тренутка писања текста, забиљежено је 25 пацијената.

"Од тога је забиљежено 4-5 фрактура руке, рамена, те кључне кости. Има и пацијената који су јуче доживјели повреду, па дошли накнадно", казао нам је доктор.

"Ништа неуобичајено за ово доба године. То очекујемо", појаснио је.

Александар Врањеш

Србија

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

Каже да дају свој пуни максимум.

"Екипе су на терену, радимо под мало тежим околностима. Сваки позив је битан и сваки пацијент је битан, трудимо се да дођемо до сваког пацијента. Ништа повећано у контексту интервенција, а у односу на прошле дане", закључио је.

Подијели:

Тагови:

Хитна помоћ

Снијег

poledica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

Кошарка

Лоше вијести за Николу Јокића и екипу

2 ч

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Како нагло захлађење утиче на срце и ко је најугроженији?

2 ч

0
Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

Друштво

Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

2 ч

0
Објекат компаније Дукат

Економија

Позната компанија у Српској гради објекат вриједан 10 милиона

2 ч

0

Више из рубрике

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Градови и општине

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

4 ч

0
Квар на три далековода, без струје више села

Градови и општине

Квар на три далековода, без струје више села

5 ч

0
Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

Градови и општине

Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

6 ч

0
Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

Градови и општине

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner