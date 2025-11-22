Људи се изломили: ''Чисти'' тротоари напунили Хитну помоћ

Извор:
Радио Сарајево
22.11.2025
17:28
У Сарајеву пада снијег, а као и сваке године, тротоари и пјешачке зоне за грађане нису очишћени на вријеме.
Осим проблема при ходу, могу узроковати и озбиљне здравствене посљедице за грађане у виду физичких повреда због сметњи у кретању.
Портал "Радиосарајево.ба" контактирао је Завод за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево, како би сазнали колико је повреда грађана забиљежено у току данашњег дана, 22. новембра 2025. године.
Како су саопштили, ЗЗХМТ ради у пуном капацитету. До тренутка писања текста, забиљежено је 25 пацијената.
"Од тога је забиљежено 4-5 фрактура руке, рамена, те кључне кости. Има и пацијената који су јуче доживјели повреду, па дошли накнадно", казао нам је доктор.
"Ништа неуобичајено за ово доба године. То очекујемо", појаснио је.
Каже да дају свој пуни максимум.
"Екипе су на терену, радимо под мало тежим околностима. Сваки позив је битан и сваки пацијент је битан, трудимо се да дођемо до сваког пацијента. Ништа повећано у контексту интервенција, а у односу на прошле дане", закључио је.
