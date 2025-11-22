Logo

Квар на три далековода, без струје више села

22.11.2025

13:35

Фото: pexels

Више села остало је без електричне енергије након што је снијег који непрекидно пада на подручју Приједора проузроковао кварове на три далековода.

Руководилац Теренске јединице приједорске "Електродистрибуције" Драшко Љубичић рекао је Срни да струје немају села Томашица Криваја, Марићка, Јелићка, Градина, дио Омарске, Доња Љубија, Шурковац, па све до села Равска и Овањска.

Ријеч је о кваровима на далеководима Коњевићи, Нишевићи и на далеководу на подручју Горњег Јеловца.

Бањалука, вријеме, снијег

Бања Лука

Огласила се "Електрокрајина": Више бањалучких улица без струје, све екипе на терену

"Поред тога, имамо и десетак кварова на нисконапонској мрежи. Екипе су на терену и очекује се постепена нормализација снабдијевања електричном енергијом", рекао је Љубичић.

Он је додао да рад екипа отежава то што су поједина подручја око далековода неприступачна, али да ће упркос свему кварови бити отклоњени у најкраћем року.

Струја

Приједор

Снијег

