Квар на три далековода, без струје више села

22.11.2025
13:35
Коментари:0
Више села остало је без електричне енергије након што је снијег који непрекидно пада на подручју Приједора проузроковао кварове на три далековода.
Руководилац Теренске јединице приједорске "Електродистрибуције" Драшко Љубичић рекао је Срни да струје немају села Томашица Криваја, Марићка, Јелићка, Градина, дио Омарске, Доња Љубија, Шурковац, па све до села Равска и Овањска.
Ријеч је о кваровима на далеководима Коњевићи, Нишевићи и на далеководу на подручју Горњег Јеловца.
Бања Лука
"Поред тога, имамо и десетак кварова на нисконапонској мрежи. Екипе су на терену и очекује се постепена нормализација снабдијевања електричном енергијом", рекао је Љубичић.
Он је додао да рад екипа отежава то што су поједина подручја око далековода неприступачна, али да ће упркос свему кварови бити отклоњени у најкраћем року.
