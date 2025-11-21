Нови снимак дивљања у БиХ: Тркали се магистралом и возили 240 км/х

Извор:
АТВ
21.11.2025
22:25
Коментари:0
На друштвеним мрежама појавио се још један узнемирујући снимак из Бихаћа, који приказује екстремно опасну трку два возила марке Ауди и Субару на магистралном путу М5, на дионици од хотела Сунце према насељу Притока пише Црна-Хроника.
Према процјени брзине видљиве на снимку, аутомобили достижу и преко 240 км/х, чиме директно угрожавају животе свих учесника у саобраћају, укључујући и случајне пролазнике и возаче који су се могли наћи на путу.
Снимак је настао мобилним телефоном из једног од возила, што јасно указује да је вожња оваквом брзином била намјерна, организована и праћена снимањем, док се возач истовремено кретао огромном брзином.
Овакво понашање представља вишеструку опасност – од губитка контроле над возилом, до изазивања удеса са најтежим посљедицама.
Према сазнањима локалне заједнице и коментара који су се појавили испод објаве, ријеч је о већ познатом бахатом возачу, који је до сада више пута санкционисан због прекршаја у саобраћају, пише "Црна хроника".
Грађани Унско-санског кантона све гласније упозоравају да се дивљање цестама у Крајини понавља из седмице у седмицу и да је само питање времена када би оваква вожња могла завршити трагедијом.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
39
22
39
22
33
22
25
22
20
Тренутно на програму