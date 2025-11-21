Logo

Нови снимак дивљања у БиХ: Тркали се магистралом и возили 240 км/х

Извор:

АТВ

21.11.2025

22:25

Коментари:

0
Дивљање у Бихаћу
Фото: Screenshot

На друштвеним мрежама појавио се још један узнемирујући снимак из Бихаћа, који приказује екстремно опасну трку два возила марке Ауди и Субару на магистралном путу М5, на дионици од хотела Сунце према насељу Притока пише Црна-Хроника.

Према процјени брзине видљиве на снимку, аутомобили достижу и преко 240 км/х, чиме директно угрожавају животе свих учесника у саобраћају, укључујући и случајне пролазнике и возаче који су се могли наћи на путу.

Снимак је настао мобилним телефоном из једног од возила, што јасно указује да је вожња оваквом брзином била намјерна, организована и праћена снимањем, док се возач истовремено кретао огромном брзином.

Овакво понашање представља вишеструку опасност – од губитка контроле над возилом, до изазивања удеса са најтежим посљедицама.

Бахати возач од раније познат полицијским органима

Према сазнањима локалне заједнице и коментара који су се појавили испод објаве, ријеч је о већ познатом бахатом возачу, који је до сада више пута санкционисан због прекршаја у саобраћају, пише "Црна хроника".

Грађани Унско-санског кантона све гласније упозоравају да се дивљање цестама у Крајини понавља из седмице у седмицу и да је само питање времена када би оваква вожња могла завршити трагедијом.

Подијели:

Тагови:

bahata vožnja

вожња

Бихаћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро брат митрополита Амфилохија

Друштво

Умро брат митрополита Амфилохија

1 ч

0
Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Друштво

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

1 ч

0
Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

Свијет

Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

1 ч

0
Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

Друштво

Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

1 ч

0

Више из рубрике

Реконструкција зграде општине и школе у Шековићима

Градови и општине

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

2 ч

0
Оживјела поново ријека Мушница

Градови и општине

Оживјела поново ријека Мушница

4 ч

0
Пуштен у саобраћај дио брзе саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Градови и општине

Пуштен у саобраћај дио брзе саобраћајнице Клашнице-Бањалука

4 ч

0
Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

Градови и општине

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Додик: Брза саобраћајница Клашнице-Бањалука огледало Српске

22

39

Пожар у полицијској станици, дио града остао без струје

22

33

Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

22

25

Нови снимак дивљања у БиХ: Тркали се магистралом и возили 240 км/х

22

20

Умро брат митрополита Амфилохија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner