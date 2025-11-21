У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

Logo

Реконструкција зграде општине и школе у Шековићима
Фото: Срна

Начелник Шековића Миладин Лазић изјавио је Срни да је у току реконструкција крова зграде општине, замјена столарије, инсталирање котла, као и уређење фасаде.

Лазић је рекао да се радови изводе у оквиру пројекта енергетске ефикасности чија је вриједност 272.354 КМ, а које финансира Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Општина Шековићи.

АКК Иво Андрић

Кошарка

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Лазић је истакао да су у Основној школи "Јован Дучић" у току радови на адаптацији гријања у оквиру којих се мијења дио инсталација, поставља нови котао, агрегат и калолифери у фискултурној сали.

"Вриједност пројекта је 180.000 КМ, а у цјелости се финансира средствима Кабинета предсједника Републике Српске", рекао је Лазић.

Незгода на путу, Рибник

Хроника

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

Лазић је напоменуо да је Влада Републике Српске ове године у Шековиће уложила 1,3 милиона КМ, од чега је 300.000 КМ уложено у пут Шековићи-Каштијељ, 300.000 КМ у санацију локалних путева, 250.000 КМ у зграду Општине, 250.000 КМ у зграду комуналног предузећа, те 200.000 КМ за адаптацију гријања у Основној школи.

