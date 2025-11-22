Logo

Наташа Беквалац грцала у сузама пред камерама

22.11.2025

17:43

Наташа Беквалац
Фото: Screenshot

Пјевачица Наташа Беквалац једна је од чланица жирија у "IDJ Show", а важи за онај дио стручног тима који је благ, емотиван и искрен.

Она је у сада у емисији пролила сузе због наступа једне такмичарке која је отпевала њену пјесму "Излечена".

Када је такмичарка Нађа Саковић видјела пјевачицу да плаче и њој су почеле да се сливају сузе низ лице.

Наиме, Наташе се расплакала јер је за пјесму "Излечена" посебно емотивно везана. У споту за ову нумеру се појављују Наташине kћерке - Хана и Катја.

Наташу је њено извођење пјесме толико погодило да је једва зауставила сузе, а колеге из жирија су је тјешиле, грлиле...

"Наташа јеси океј?", упитао је Реља Поповић.

"Хоћеш паузу", додала је Сека Алексић.

"Ајмо један аплауз подршке за Нату", рекао је Реља, док ју је Сека грлила.

Пјесму "Излечена" написала Марина Туцаковић

Иначе, Наташа Беквалац је на посљедњем албуму "Мама", укључила и своју породицу, док се чује глас мале Катје у једној од пјесама, а у споту се појављује и њена мама Мира Беквалац.

У споту за пјесму "Мама", мајка све вријеме милује Наташу Беквалац док плаче.

Пјесму "Излечена" због које је Наташа Беквалац заплакала у студију је за њу написала Марина Тураковић и то је уједно и једна од посљедњих пјесама које је написала.

Nataša Bekvalac

