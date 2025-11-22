Преминула Александра Хриб

Извор:
Телеграф
22.11.2025
17:40
Коментари:0
Александра Хриб, талентована ди-џеј из Панчева, данас је преминула у 31. години живота.
Александра је преминула након вишегодишње борбе са тешком болешћу.
Ова тужна вијест потресла је домаћу музичку сцену.
Александра је била позната по свом енергичном духу, искреном осмијеху и љубави према музици.
Током протекле три године борила се са канцером, а њени пријатељи, умјетници и шира заједница више пута су се организовали како би јој помогли у прикупљању средстава за лијечење.
Упркос огромној вољи, снази и подршци коју је добијала од свих, Александра је изгубила своју битку, преноси Телеграф.
