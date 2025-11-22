Logo

Преминула Александра Хриб

Телеграф

22.11.2025

17:40

Преминула Александра Хриб
Александра Хриб, талентована ди-џеј из Панчева, данас је преминула у 31. години живота.

Александра је преминула након вишегодишње борбе са тешком болешћу.

Ова тужна вијест потресла је домаћу музичку сцену.

Александра је била позната по свом енергичном духу, искреном осмијеху и љубави према музици.

Током протекле три године борила се са канцером, а њени пријатељи, умјетници и шира заједница више пута су се организовали како би јој помогли у прикупљању средстава за лијечење.

Упркос огромној вољи, снази и подршци коју је добијала од свих, Александра је изгубила своју битку, преноси Телеграф.

