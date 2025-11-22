Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

22.11.2025
15:43
Коментари:0
Двије малољетнице од 17 година из Тивта кривично су пријављене јер су уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак уколико им не преда одређену количину новца.
Оне се терете да су са скривеног броја позвале вршњакињу и, не представљајући се, рекле да ће у јавност пустити њен експлицитни снимак уколико им не преда новац, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полиција је утврдила да је ријеч о двије малољетнице од 17 година из Тивта.
О свему је упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору, који је овај догађај квалификовао као кривично дјело изнуда у покушају.
Против двије осумњичене малољетнице кривична пријава је поднесена у редовном поступку
