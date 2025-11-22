Logo

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

22.11.2025

15:43

Фото: Unsplash

Двије малољетнице од 17 година из Тивта кривично су пријављене јер су уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак уколико им не преда одређену количину новца.

Оне се терете да су са скривеног броја позвале вршњакињу и, не представљајући се, рекле да ће у јавност пустити њен експлицитни снимак уколико им не преда новац, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Полиција је утврдила да је ријеч о двије малољетнице од 17 година из Тивта.

О свему је упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору, који је овај догађај квалификовао као кривично д‌јело изнуда у покушају.

Против двије осумњичене малољетнице кривична пријава је поднесена у редовном поступку

