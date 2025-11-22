Здравље на тањиру: Боровнице помажу у снижавању холестерола и шећера у крви

22.11.2025
Само једна шоља боровница дневно може да обезбиједи мноштво хранљивих материја: 24 процента вашег дневног уноса витамина Ц, 36 процената витамина К, 25 процената мангана, који помаже у згрушавању крви и промовише снагу костију и мишића, и 14 процената дијететских влакана, према Кливлендској клиници.
Ови мали груменчићи су феноменално пуни витамина и минерала – каже др Евелина Грејвер, кардиолог у Универзитетској болници Норт Шор у Нортвел Хелту у Њујорку и додаје:
– Веома је важно разумијети како помажу у контроли холестерола, потенцијално помажу у контроли шећера у крви, како смањују крвни притисак и како генерално смањују инфламаторни одговор у крвним судовима и тиме смањују ризик од срчаних обољења.
Боровнице су богате растворљивим влакнима, која помажу цревима да уклањају жуч и управљају холестеролом, познатим фактором ризика за кардиоваскуларно здравље. Растворљива влакна то чине тако што се везују за холестерол, соли, минерале и друге компоненте жучи и уклањају их путем отпада из тијела.
– Растворљива влакна су природни систем за чишћење, који помаже у одржавању ниског нивоа холестерола – каже Јулија Зумпано, диетолог, регистровани дијететичар у клиници Кливленд у Охају.
Преглед објављен у мају 2019. у часопису “Нутриентс” показао је да боровнице имају више грама по шољи влакана него јабуке, јагоде, брескве и шљиве. Иста студија је открила да већина Американаца не конзумира потребну количину влакана дневно – 38 грама дневно за мушкарце млађе од 50 година и 25 грама за жене млађе од 50 година – тако да би додавање боровница у исхрану био једноставан начин да повећате унос влакана и контролишете холестерол.
Боровнице могу помоћи у регулисању нивоа шећера у крви. Воће се често назива природним слаткишима, али боровнице имају ефекат снижавања нивоа шећера у крви у поређењу са другим воћем.
– Тренутно смо усред врућег љета и сви волимо да поједемо лијепу хладну лубеницу или диње, које су одличне. Међутим, имају толико шећера – каже др Грејвер и истиче:
– Боровнице заправо имају мало шећера, без обзира колико слатког укуса могу бити.
То значи да је мања вјероватноћа да ће изазвати скок нивоа шећера у крви, што је кључна предност за особе са дијабетесом које такође имају срчано обољење.
Контролисана студија објављена у часопису „Current Developments ин Нутритион“ у марту 2020. године открила је да конзумирање 22 грама (г) лиофилизованих боровница сваког дана (што је еквивалентно око једној шољи свежих боровница) користи кардиометаболичком здрављу код мушкараца са дијабетесом типа 2. Али потребно је спровести додатна истраживања како би се узели у обзир сви људи.
