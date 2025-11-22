Приједор: Иницијатива за отварање дневног центра за аутизам

Извор:
АТВ
22.11.2025
19:34
Коментари:0
Према доступним подацима, аутизам на глобалном нивоу поприма размјере епидемије а један од начина одговорности и посвећености је отварање Дневног центра и стварање система подршке који ће особама са аутизмом, стицањем пунољетства дати прилику да кроз оснажење и бољу функционалност обезбиједе даљи живот, истакла је психолог Центра за заштиту менталног здравља Вања Дејановић.
"Шта доприноси томе да је пораст толики то још увијек не знамо, само је чињеница да данас нажалост не постоје породице које нису оптерећене неким промјенама и неким одликама које иду из тог стања", каже Дејановић.
Дјеца са потешкоћама из спектра аутизма остварују нека од права из система социјалне заштите као што су лична инвалиднина, право на помоћ и његу другог лица, дневно збрињавање и смјештај у установе социјалне заштите.
"Као координатор првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју могу да кажем да из године у годину имамо повећан број дјеце са дијагнозама из спектра аутизма. То је већ негдје забрињавајућа ситуација и чињенично стање да кроз године све више је дјеце која нам се обраћа", објашњава Горица Јаковљевић, дипломирани дефектолог.
Породицама је најтеже када своју дјецу морају послати у неку од социјалних установа, а отварање дневног центра омогућило би родитељима да предахну.
"Када се ради о аутистичним особама то су препоручене групе од троје до четворо дјеце, док ви рецимо са Дауновим синдромом и неким другим поремећајима можете да имате групе десетеро и више дјеце", рекао је Војин Нишевић, предсједник УГ "Плави балон".
Поред дневног центра, у Удружењу грађана “Плави балон” имају приједлог да се у граду отвори и Моторички парк, који би дефектолозима помогао да заједно са дјецом могу радити на развијању моторике.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму