Огласила се Електрокрајина: Сложена ситуација у више дијелова

Аутор:Стеван Лулић
22.11.2025
19:57
Коментари:1
Снијег који од петка навече пада направио је велике проблеме у саобраћају, али у снабдијевању струјом на подручју више градова.
Из Електрокрајине су поручили да су бројни кварови отклоњени у току дана, али да екипе и даље раде на терену како би електрична енергија стигла у све домове.
"Теренске екипе Електрокрајине санирале су бројне кварове на средњенапонској мрежи широм дистрибутивног подручја, али је ситуација са напајањем и даље сложена у више градова и општина. На приградском и сеоском подручју Бањалуке у послијеподневним часовима успостављено је уредно напајање далековода за Карановац, Рекавице, већи дио Крупе на Врбасу, Агино Село и Бочац са околним засеоцима", навели су и додлаи:
"У вечерњим часовима је успостављена испорука електричне енергије преко далековода за Сарачицу, Павловац и Чокоре, док су без напајања и даље Горња Пискавица, Глигорићи и Јошикова Вода".
Додају да су без напајања крајња бањалучка села према општини Кнежево, затим, дијелови подмањачких и мањачких села (Буквалек, Доња Кола, Кола, Голеши, Перван, Локвари и Стричићи), те већи дио рејона Бронзаног Мајдана, Пискавице и Поткозарја.
"Без напона су и виша приградских насеља - Горња Чесма, Крчмарице и Понир. Много прекида у испоруци елелектричне енергије је и даље на подручјима Прњавора, Челинца, Кнежева, Мркоњић Града, Шипова и околних мањих рубних општина, те шумовитим рејонима Подгрмеча и Поткозарја, гдје екипе електромонтера улажу надљудске напоре у санацији кварова", наводе у Електрокрајини.
Наглашавају да динамику радова на терену успоравају бројни непроходни локални и шумски путеви који отежавају прилаз радне механизације до самих локација кварова, те се интервенције обављају искључиво употребом физичке снаге електромонтера.
