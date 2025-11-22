Logo

Огласила се Електрокрајина: Сложена ситуација у више дијелова

Аутор:

Стеван Лулић

22.11.2025

19:57

Коментари:

1
Огласила се Електрокрајина: Сложена ситуација у више дијелова
Фото: Printscreen/Facebook/Rade Bozic

Снијег који од петка навече пада направио је велике проблеме у саобраћају, али у снабдијевању струјом на подручју више градова.

Из Електрокрајине су поручили да су бројни кварови отклоњени у току дана, али да екипе и даље раде на терену како би електрична енергија стигла у све домове.

"Теренске екипе Електрокрајине санирале су бројне кварове на средњенапонској мрежи широм дистрибутивног подручја, али је ситуација са напајањем и даље сложена у више градова и општина. На приградском и сеоском подручју Бањалуке у послијеподневним часовима успостављено је уредно напајање далековода за Карановац, Рекавице, већи дио Крупе на Врбасу, Агино Село и Бочац са околним засеоцима", навели су и додлаи:

"У вечерњим часовима је успостављена испорука електричне енергије преко далековода за Сарачицу, Павловац и Чокоре, док су без напајања и даље Горња Пискавица, Глигорићи и Јошикова Вода".

Додају да су без напајања крајња бањалучка села према општини Кнежево, затим, дијелови подмањачких и мањачких села (Буквалек, Доња Кола, Кола, Голеши, Перван, Локвари и Стричићи), те већи дио рејона Бронзаног Мајдана, Пискавице и Поткозарја.

"Без напона су и виша приградских насеља - Горња Чесма, Крчмарице и Понир. Много прекида у испоруци елелектричне енергије је и даље на подручјима Прњавора, Челинца, Кнежева, Мркоњић Града, Шипова и околних мањих рубних општина, те шумовитим рејонима Подгрмеча и Поткозарја, гдје екипе електромонтера улажу надљудске напоре у санацији кварова", наводе у Електрокрајини.

Наглашавају да динамику радова на терену успоравају бројни непроходни локални и шумски путеви који отежавају прилаз радне механизације до самих локација кварова, те се интервенције обављају искључиво употребом физичке снаге електромонтера.

Коментари (1)
