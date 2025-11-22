Logo

Бришите их одмах: Ове апликације вам краду податке

22.11.2025

19:50

Бришите их одмах: Ове апликације вам краду податке

Стручњаци препоручују корисницима да пажљиво прегледају дозволе које апликације захтијевају приликом инсталације и да преузимају апликације искључиво из поузданих извора.

Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају кориснике паметних телефона на три типа апликација које, иако дјелују безопасно, прикупљају личне податке без знања корисника.

Колумбија-кокаин-22112025

Свијет

Колумбија заплијенила највећу количину кокаина у посљедњих десет година

Ове апликације се често представљају као корисни алати, али у позадини могу прикупљати осетљиве информације, пише магазин "Феникс".

Апликације за батеријску лампу

Иако већина паметних телефона долази с уграђеном функцијом лампе, додатне апликације за ову сврху могу захтијевати непотребне дозволе, попут приступа контактима или локацији.

Према извјештају "Вајрда", неке од ових апликација постоје искључиво да би прикупљале личне податке корисника.

Апликације за временску прогнозу

Иако је разумљиво да овакве апликације морају имати приступ вашој локацији како би пружиле тачне информације, неке од њих прикупљају и додатне податке, попут имена, адресе е-поште или чак кућне адресе.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

Стручњаци савјетују опрез приликом коришћења оваквих апликација и препоручују провјеру временске прогнозе путем поузданих извора.

Популарне игре

Неке популарне игре, попут Енгри Брдс, могу прикупљати личне податке корисника и дијелити их са трећим странама.

Према извјештајима, чак су и обавјештајне агенције, попут НСА, хаковале базе података оваквих игара због велике количине прикупљених информација.

Стручњаци савјетују корисницима да пажљиво прегледају дозволе које апликације захтијевају приликом инсталације и да преузимају апликације искључиво из поузданих извора.

Плави балон

Градови и општине

Приједор: Иницијатива за отварање дневног центра за аутизам

Такође, редовно ажурирање апликација и оперативног система може смањити ризик од неовлашћеног прикупљања података.

