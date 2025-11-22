Метеоролози најављују: Будите спремни, долази нагло

Аутор:Стеван Лулић
22.11.2025
20:09
Коментари:0
То би било то што се тиче јачих сњежних падавина и кишних на југу.
Бар тако тврде из БХ метео и најављују све слабије падавине у наредним сатима, а током ноћи на недјељу (23.11.) потпуни престанак у већини мјеста.
Хроника
Камере снимиле убиство Тадије Пантића
У недјељу, тврде они, од средине дана постепено разведравање са сјеверозапада.
"Усљед разведравања вечерњи сати недјеље ће донијети минусе већем дијелу земље. Температура у недјељу навече између -8 и -2, на планинама локално до -14 степени. На југу нешто топлије, до 4 степена. Дневна температура у недјељу у већем дијелу земље око нуле или благо у минусу, на југу нешто топлије, до 10", поручују и додају:
"У ноћи на понедјељак (24.11.) креће 'пробијање' топлијег зрака и јачање јужног вјетра. Затопљење ће се најприје осјетити у брдско-планинским крајевима, а до понедјељка ујутро и у већини осталих мјеста".
Наука и технологија
Бришите их одмах: Ове апликације вам краду податке
У понедјељак током дана и у уторак (25.11.) топлије уз умјерене до на ударе јак југо.
"На планинама уз олујне ударе. Постојећи снијег ће се нагло топити и већином истопити. Поред отопљења очекује претежно облачно и нестабилно вријеме уз локалну кишу и пљускове. Више падавина у понедјељак на југу и западу, а у уторак слиједи премјештање хладног фронта са запада па ће уз њу бити пролазно јаче кише у већини мјеста. Тако да нас након хладне недјеље, на почетку сљедеће седмице очекују дневне температуре већином 6 до 12, локално на сјевероистоку у уторак до 15. Од сриједе (26.11.) поново ће захладити, али према тренутним прогнозама од средине сљедеће седмице извјесно да ћемо ући у сушнији период", закључили су.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму