Камере снимиле убиство Тадије Пантића

22.11.2025

Мушкарац Тадија Пантић (23) изрешетан је у суботу ујутру у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду, а јаке полицијске снаге убрзо су биле на лицу мјеста.

Покренута је и акција "Вихор 3".

Према последњим незваничним информацијама, жртва и нападач су се јурили пре убиства.

"Сумња се да је Т. П. ишао стазом која води кроз зграде и наводно је у једном тренутку видио да га неко прати, потрчао је ка кладионици, а нападач га је сустигао и почео да решета", наводи саговорник "Курира" и додаје:

"Нападач је након тога побјегао у непознатом правцу и за њим се интезивно трага у полицијској акцији Вихор".

Егзекутор је неко вријеме сигурно пратио жртву, а сада је ликвидирао.

"Камере су наводно, снимиле брутално убиство", наводи "Куриров" извор.

Инспектори на терену чешљају сваки педаљ на мјесту злочина како би скупили што више доказа који би им помогли у расвјетљавају убиство.

Истрагу овог убиства води Више јавно тужилаштво у Београду.

Погребно предузеће дошло је како би однијело тијело убијеног на обдукцију која ће утврдити колико хитаца је примио и које од тих повреда су биле смртоносне.

Убијени мушкарац већ два пута избјегао смрт

Како пишу медији, Пантић је два пута избјегао смрт.

"Био је актер филмског обрачуна навијача на Газели у јуну ове године. Камере су тада забиљежиле како нападачи на скутерима окружују аутомобиле у којима су били навијачи Партизана који су се враћали са кошаркашке утакмице, а у једном од возила био је и Т. П. Нападачи су и тада пуцали", подсјећа извор и додаје да је Т. П, како се сумња, био и мета бомбаша из Косовске улице.

"Македонски манекен М. С. (21), који је погинуо 30. септембра у експлозији у изнајмљеном стану у Косовској улици у центру Београда, према оперативним информацијама, био је ангажован да убије вођу навијача Т. П", каже извор и подсјећа да је М.С, како се сумња, случајно активирао експлозив у стану, те је настрадао.

Убиство

Београд

Србија

