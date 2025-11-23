Logo

Сања Вучић открила зашто је напустила ''Ураганке''

Пјевачица Сања Вучић (32) прославила се у групи "Hurricane", у којој је некада била са Ксенијом Кнежевић и Иваном Боом Николић, а сад је проговорила о изласку из исте.

Од изласка из групе, Сања годинама није откривала прави разлог зашто се разишла са својим колегиницама а сада је ријешила да открије шта се догодило.

Снијег

Градови и општине

Једно бирачко мјесто у Мркоњић Граду није отворено због сњежних наноса

Мањак успјеха је био битан фактор, али није једини.

Сања каже да је рад у групи више није испуњавао, те да јој је то било занимљиво док је била млађа и неискусна.

- Нисмо имале хитове као раније што смо имале, то је био природан слијед, логично - рекла је Сања Вучић.

- А и чини ми се да је бивствовање у групи некако тинејџерски - додала је за "Гранд" у свом стилу.

Она је, иначе, свјесна да је имала више погрешних избора кад су мушкарци у питању, али то прихвата као чињеницу.

- Ријетко причам о томе зато што су сви могли да виде моје погрешне изборе, зато. Зато што сам онда рањива и онда испадам и оваква и онаква - јасна је била Сања.

Избори Република Српска 2025

Република Српска

МУП Српске: Изборни дан почео без инцидената на гласачким мјестима

- То су само грешке, наравно, али стојим иза њих - додала је она.

Навела је да јој је непријатно због тога што је јавност упућена у њене претходне везе и раскиде.

- Глупо ми је што су сви морали да виде све то - казала је Вучићева.

