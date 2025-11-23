Сања Вучић открила зашто је напустила ''Ураганке''

Извор:
Телеграф
23.11.2025
08:47
Коментари:0
Пјевачица Сања Вучић (32) прославила се у групи "Hurricane", у којој је некада била са Ксенијом Кнежевић и Иваном Боом Николић, а сад је проговорила о изласку из исте.
Од изласка из групе, Сања годинама није откривала прави разлог зашто се разишла са својим колегиницама а сада је ријешила да открије шта се догодило.
Градови и општине
Једно бирачко мјесто у Мркоњић Граду није отворено због сњежних наноса
Мањак успјеха је био битан фактор, али није једини.
Сања каже да је рад у групи више није испуњавао, те да јој је то било занимљиво док је била млађа и неискусна.
- Нисмо имале хитове као раније што смо имале, то је био природан слијед, логично - рекла је Сања Вучић.
- А и чини ми се да је бивствовање у групи некако тинејџерски - додала је за "Гранд" у свом стилу.
Она је, иначе, свјесна да је имала више погрешних избора кад су мушкарци у питању, али то прихвата као чињеницу.
- Ријетко причам о томе зато што су сви могли да виде моје погрешне изборе, зато. Зато што сам онда рањива и онда испадам и оваква и онаква - јасна је била Сања.
Република Српска
МУП Српске: Изборни дан почео без инцидената на гласачким мјестима
- То су само грешке, наравно, али стојим иза њих - додала је она.
Навела је да јој је непријатно због тога што је јавност упућена у њене претходне везе и раскиде.
- Глупо ми је што су сви морали да виде све то - казала је Вучићева.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму