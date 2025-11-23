Logo

Посјекла мужа ножем, па позвала полицију и дала бизарно оправдање

Извор:

Телеграф

23.11.2025

08:17

Коментари:

0
Посјекла мужа ножем, па позвала полицију и дала бизарно оправдање
Фото: Танјуг

Београдска полиција ухапсила је Ј. Д.(39) под сумњом да је ноћас посјекла супруга (46) у стану у Раковици.

Он је у свјесном стању примљен у Ургентни центар. Има посјекотину по руци.

Dušan Vlahović - 31082025

Фудбал

Влаховић поново на мети напада

Жена је сама позвала полицију и рекла шта је урадила. Правдала се ријечима да ју је супруг вријеђао и да то није први пут.

"Нисам могла више да издржим да ме вријеђа", рекла је.

Подијели:

Тагови:

физички напад

vrijeđanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Република Српска

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

5 ч

0
У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

5 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

5 ч

0
Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

5 ч

0

Више из рубрике

Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

Србија

Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

6 ч

0
Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

Србија

Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

6 ч

0
Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

Србија

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

17 ч

0
Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

Србија

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner