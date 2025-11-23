Посјекла мужа ножем, па позвала полицију и дала бизарно оправдање

Извор:
Београдска полиција ухапсила је Ј. Д.(39) под сумњом да је ноћас посјекла супруга (46) у стану у Раковици.
Он је у свјесном стању примљен у Ургентни центар. Има посјекотину по руци.
Жена је сама позвала полицију и рекла шта је урадила. Правдала се ријечима да ју је супруг вријеђао и да то није први пут.
"Нисам могла више да издржим да ме вријеђа", рекла је.
