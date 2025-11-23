23.11.2025
07:56
Коментари:0
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори. Бирачка мјеста широм Републике Српске отворена су у седам сати.
Свих 26 бирачких мјеста на подручју општине Шамац отворено је у 7.00 часова, рекла је Срни предсједник Општинске изборне коисије (ОИК) Ружица Мокрић.
Бирачко тијело за изборну јединицу Шамац чини 15.359 грађана са регистрованих 26 бирачких мјеста.
Према ријечима предсједника ОИК-а Ружице Мокрић, на подручју општине Шамац организована су и три мобилна тима.
"Гласање протиче без гужви и проблема", навела је Мокрићева.
У Приједору су сва бирачка мјеста отворена на вријеме и гласање је почело уредно, упркос мањим проблемима са струјом и сигналом интернета и мобилне телефоније на неким локацијама, изјавио је данас предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Жељко Шкондрић.
Он је навео да су са бирачким мјестима која нису покривена сигналом, информације размијењене путем фиксне телефоније, а да је "М:тел" обавијестио ГИК да су екипе на терену и да отклањају сметње.
Нема значајних потешкоћа, осим што не ради веза са ЦИК-ом путем апликације, те ове прве информације размјењујемо путем мејла", рекао је Шкондрић на конференцији за медије у Приједору.
Он је подсјетио да је за гласање у Приједору регистровано око 85.000 грађана, да се гласа на 129 редовних бирачких мјеста и уз два мобилна тима и да нису у цјелости попуњени сви бирачки одбори.
Изборни дан у Бијељини започео је на вријеме на 183 бирачка мјеста, рекла је новинарима предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Дијана Савић Божић.
Она је позвала бираче да изађу на изборе и остваре своје гласачко право.
У Бијељини право гласа има 111.679 грађана, а на терену је и више од 600 посматрача.
У Билећи су у 7.00 часова отворена сва бирачка мјеста и гласање се одвија без проблема, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Јелена Капор.
У Билећи право гласа на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске имају 9.832 бирача, а гласање се одвија на 25 бирачких мјеста.
"Мјесто за гласање за особе са непотврђеним гласачким листићима придружили смо редовном бирачком мјесту у спортској дворани. Имамо и два мобилна тима - за село и за град", навела је раније Капорова.
У Новом Граду јутрос су у 7.00 часова отворена бирчка мјеста, потврђено је Срни у Општинској изборној комисији.
Члан Општинске изборне комисије Милан Маринчић рекао је да је на редовном бирачком списку за основну изборну јединицу Нови Град 25.844 бирача.
Према његовим ријечима, за лично гласање пријављена су 72 бирача, за гласање поштом њих 214.
Маринчић каже да су у Новом Граду 52 бирачка мјеста, те да су бирачка мјеста за лично гласање и за гласање на непотврђеним гласачким листићима придружена редовним бирачким мјестима.
Он је навео да на осам бирачких мјеста нема електричне енергије, те да је ОИК у сталном контакту са теренском јединицом "Електрокрајине".
На подручју општине Језеро два бирачка мјеста за гласање у Основној школи "Вук Караџић" отворена су јутрос у 7.00 часова, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Дејан Николчић.
Николчић је рекао да у овој општини нема мобилних тимова за гласање, те да право гласа имају 1.133 бирача.
Сва бирачка мјеста на подручју општине Челинац отворена су јутрос на вријеме, а право гласа на пријевременим предсједничким изборима на подручју Челинца имају 15.382 бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Милан Пејановић.
Он је истакао да на осам бирачких мјеста у овој општини усљед временских неприлика нема струје.
Пејановић је навео да на подручју ове општине има 26 бирачких мјеста.
Бирачка мјеста у Лакташима јутрос су отворена на вријеме, у 7.00 часова, потврдила је Срни предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Гордана Нишић.
Нишићева је навела да ноћас нису имали струју на бирачким мјестима Друговићи и Деветина, али су успјели да обезбиједе агрегате.
"Успјели смо да очистимо путеве да се може прићи свим бирачким мјестима", рекла је Нишићева.
Она је додала да имају 49 редовних бирачких мјеста и пет мобилних тимова.
У Лакташима право гласа има 33.626 бирача.
Сва бирачка мјеста на подручју општине Костајница отворена су јутрос на вријеме, у 7.00 часова, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Свјетлана Бајалица.
Право гласа на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Костајници има 4.969 бирача, који ће гласати на 13 редовних бирачких мјеста.
Бајалица је рекла да је формиран и један мобилни тим за који је пријављено 28 гласача, те једно бирачко мјесто за гласање на непотврђеним гласачким листићима које је придружено редовном бирачком мјесту 184Б013.
Сва биралишта у Станарима отворена су у 7.00 часова, потврђено је Срни из Општинске изборне комисије.
Из комисије су истакли да поједина бирачка мјеста имају проблема због нестанка електричне енергије.
У Станарима ће на 14 редовних бирачких мјеста гласати 7.547 бирача.
Биралишта су отворена од 7.00 до 19.00 часова.
Пријевремени предсједнички избори у Републици Српској одржавају се мање од годину дана прије Општих избора у БиХ.
Подсјетимо, након што је политички монтираним процесом Суд БиХ провео самовољу нелегитимног Кристијана Шмита, а Централна изборна комисија одузела мандат од народа легитимно изабраног предсједника, изнуђено је да грађани Српске изађу на пријевремене изборе и бирају новог предсједника Републике.
