Представници Украјине, ЕУ и САД на мировним преговорима у Женеви

Извор:

РТ Балкан

23.11.2025

07:43

Женева
Фото: Pexels/Liviu Gorincioi

Савјетници за националну безбједност земаља Е3 - Француске, Њемачке и Велике Британије састаће се данас у Женеви са званичницима Европске уније, Сједињених Америчких Држава и Кијева како би разговарали о америчком приједлогу мировног плана за Украјину, потврђено је јуче у дипломатским круговима.

Извор из њемачке владе је на маргинама самита Г20, који се одржава у Јоханесбургу, потврдио за Ројтерс да је нацрт европског мировног плана, који је заснован на америчком приједлогу, послат Украјини и америчкој администрацији.

Србија

Србија

Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

Амерички званичник је навео за Си-Ен-Ен да ће амерички специјални изасланик Стив Виткоф и државни секретар Марко Рубио стићи сутра на разговоре у Женеву.

Извор наводи да је циљ разговора у Женеви да се усагласе формулације прије састанка Владимира Зеленског са предсједником САД Доналдом Трампом.

Амерички званичник је такође навео да су амерички министар војске Данијел Дрискол и његов тим већ слетјели у Женеву како би разговарали о следећим корацима ка миру са украјинским званичницима.

САД планирају да у кратком року организују састанак и са представницима Руске Федерације ради разматрања приједлога мировног плана. Ти преговори се, како пишу медији, неће одржати сутра у Женеви и за сада нису познати ни могући датум ни мјесто тог сусрета.

Кућа

Економија

Колико грађани требају издвојити за изградњу монтажне куће?

Према дипломатским изворима, и Италија ће послати представника који ће учествовати на преговорима о Украјини у Женеви.

