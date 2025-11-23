Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

Извор:
Курир
23.11.2025
07:04
Коментари:0
Дјевојчица (12) из Новог Пазара преминула је прошле недјеље након што је добила изненадну и јаку главобољу.
Трагедија се догодила 12. новембра, а тог дана су је родитељи, чим им се пожалила, одвезли у новопазарску болницу. Нажалост, и поред свих напора љекара дјевојчица је преминула.
Република Српска
Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника
- Била је дијете за памћење, увијек ведра, расположена и добар и послушан ђак. Њени рођаци и познаници породице причају да није боловала ни од једне болести и да је била здрава као дријен. Не знамо шта је могло да проузрокује овакву тугу и трагедију која је ову добру породицу завило у црно - каже један познаник породице и додаје да цијели крај тугује.
- Тишина, то је права ријеч након што је наша дјевојчица заувијек отишла - додао је.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму