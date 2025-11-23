Logo

Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

Извор:

Курир

23.11.2025

07:04

Коментари:

0
Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу
Фото: Pexels

Дјевојчица (12) из Новог Пазара преминула је прошле недјеље након што је добила изненадну и јаку главобољу.

Трагедија се догодила 12. новембра, а тог дана су је родитељи, чим им се пожалила, одвезли у новопазарску болницу. Нажалост, и поред свих напора љекара дјевојчица је преминула.

Избори Република Српска

Република Српска

Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

Здрава као дријен

- Била је дијете за памћење, увијек ведра, расположена и добар и послушан ђак. Њени рођаци и познаници породице причају да није боловала ни од једне болести и да је била здрава као дријен. Не знамо шта је могло да проузрокује овакву тугу и трагедију која је ову добру породицу завило у црно - каже један познаник породице и додаје да цијели крај тугује.

- Тишина, то је права ријеч након што је наша дјевојчица заувијек отишла - додао је.

Подијели:

Тагови:

preminula djevojčica

Нови Пазар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Држављанин БиХ убио супругу у хотелу

Свијет

Држављанин БиХ убио супругу у хотелу

6 ч

0
Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима

Друштво

Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима

6 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Шта вам звијезде превиђају за данас?

6 ч

0
Пут Гацко - Невесиње

Друштво

ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

15 ч

0

Више из рубрике

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

Србија

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

17 ч

0
Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

Србија

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

20 ч

0
Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

Србија

Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

1 д

0
Ближи се крај лажним боловањима

Србија

Ближи се крај лажним боловањима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner