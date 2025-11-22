ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

Извор:
Путне службе су на терену на путу Гацко - Невесиње и ова дионица је проходна и нема већих проблема.
Потврдио је ово за АТВ Срђан Јолић, руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске.
Како нам је Јолић рекао, према информацијама које је добио са терена стање је уредно и путеви су проходни.
"Био је случај да је један аутомобил склизнуо са пута након чега је један камион стао, али ауто је извучен и није било већих проблема", истакао је он.
Говорећи о ситуацији у Кнежеву, гдје је пала огромна количина снијега, он каже да је и ту стање под потпуном контролом.
