ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

АТВ

22.11.2025

22:16

Пут Гацко - Невесиње
Фото: АТВ

Путне службе су на терену на путу Гацко - Невесиње и ова дионица је проходна и нема већих проблема.

Потврдио је ово за АТВ Срђан Јолић, руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске.

Како нам је Јолић рекао, према информацијама које је добио са терена стање је уредно и путеви су проходни.

"Био је случај да је један аутомобил склизнуо са пута након чега је један камион стао, али ауто је извучен и није било већих проблема", истакао је он.

Говорећи о ситуацији у Кнежеву, гдје је пала огромна количина снијега, он каже да је и ту стање под потпуном контролом.

Снијег

Невесиње

Gacko

