Нови тест крви може да предвиди болест и 10 година раније

Извор:
СРНА
22.11.2025
20:46
Истраживачи из Велике Британије развили су тест крви који помоћу убода игле може да открије ране знакове болести и до десет година прије него што се појаве симптоми.
Тест користи детаљне молекуларне профиле крви како би предвидео ризик од болести попут дијабетеса, срчаних обољења, рака и деменције, пише Гардијан.
Студија је дио пројекта британске Биобанке, у оквиру којег је анализирано скоро 250 различитих протеина, шећера, масти и других молекула у крви пола милиона добровољаца.
Комбиновањем тих података са медицинским картонима и регистрима смртних случајева, научници могу да добију прецизнију слику физиологије особе и препознају ране знакове болести.
Љекар Џој Едвардс-Хикс са Универзитета у Единбургу каже да ће ти тестови да омогуће превенцију болести прије него што се појаве симптоми.
"Ако имамо ране предикторе болести, можемо да упозоримо особу у четрдесетим годинама на потенцијалне ризике и да је савјетујемо о промјенама у начину живота", рекао је он.
Тестови укључују мјерење метаболита у крви, као што су шећери, аминокиселине, масти, хормонски прекурсори и отпадни производи метаболизма, преноси Спутњик.
Промјене у овим профилима могу да укажу на оштећење органа, на примијер повишени амонијак може да сигнализује проблем са јетром, док повећана уреа и креатин могу да укажу на оштећење бубрега.
Британска Биобанка, која је почела са регрутацијом волонтера 2006. године, сада омогућава научницима да комбинују медицинске картоне, снимања и метаболичке профиле да би идентификовали ране знаке болести, пратили њихов развој и евалуирали ефикасност третмана.
