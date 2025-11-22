Logo

Нови тест крви може да предвиди болест и 10 година раније

22.11.2025

20:46

Нови тест крви може да предвиди болест и 10 година раније
Фото: Artem Podrez/Pexels

Истраживачи из Велике Британије развили су тест крви који помоћу убода игле може да открије ране знакове болести и до десет година прије него што се појаве симптоми.

Тест користи детаљне молекуларне профиле крви како би предвидео ризик од болести попут дијабетеса, срчаних обољења, рака и деменције, пише Гардијан.

Студија је дио пројекта британске Биобанке, у оквиру којег је анализирано скоро 250 различитих протеина, шећера, масти и других молекула у крви пола милиона добровољаца.

Комбиновањем тих података са медицинским картонима и регистрима смртних случајева, научници могу да добију прецизнију слику физиологије особе и препознају ране знакове болести.

Љекар Џој Едвардс-Хикс са Универзитета у Единбургу каже да ће ти тестови да омогуће превенцију болести прије него што се појаве симптоми.

"Ако имамо ране предикторе болести, можемо да упозоримо особу у четрдесетим годинама на потенцијалне ризике и да је савјетујемо о промјенама у начину живота", рекао је он.

Тестови укључују мјерење метаболита у крви, као што су шећери, аминокиселине, масти, хормонски прекурсори и отпадни производи метаболизма, преноси Спутњик.

Промјене у овим профилима могу да укажу на оштећење органа, на примијер повишени амонијак може да сигнализује проблем са јетром, док повећана уреа и креатин могу да укажу на оштећење бубрега.

Британска Биобанка, која је почела са регрутацијом волонтера 2006. године, сада омогућава научницима да комбинују медицинске картоне, снимања и метаболичке профиле да би идентификовали ране знаке болести, пратили њихов развој и евалуирали ефикасност третмана.

