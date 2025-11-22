Скандал у Италији: Прекинут меч због Влаховића

Извор:
22.11.2025
У центру пажње меча на "Артемио Франкију" био је српски репрезентативац Душан Влаховић, кога су навијачи његовог бившег клуба расистички вријеђали добар дио полувремена.
Делегат Ранијери је два пута прекидао меч Фиорентине и Јувентуса због погрдних скандирања на рачун српског нападача и тек када је их је други пут упозорио да ће меч бити прекинут, скандирање је престало и меч је настављен.
Влаховић је хтио да напусти утакмицу, али га је судија Довери посавјетовао да то не уради, па је он ипак остао на терену.
