Када је право вријеме да окитите јелку?

Одабир тренутка за кићење јелке зависи од многих ствари, традиције, обичаја, али и вашег расположења.
Неки воле да осјете дух празника већ с првим данима децембра, док други чекају посебан датум.
Постоји неколико дана у децембру који се сматрају посебно повољним за уношење празничне енергије у дом.
Вјерује се да украшавање јелке уочи Светог Николе доноси напредак и финансијску сигурност. Многи тог дана испод јелке остављају симболичне поклоне за дјецу, уз напомену да су "од Николе", чиме се ствара чаробна празнична атмосфера.
Овај дан обиљежава најдужу ноћ у години и почетак повратка свјетлости. Према езотеријским тумачењима, кићење јелке тада доноси мир, заштиту и позитивну енергију за цијелу породицу.
За оне који се воде грегоријанским календаром, ово је вече чуда. Сматра се да они који тада украсе јелку могу очекивати плодну годину и благостање, посебно ако у дворишту имају своје биљке или воћке.
Ако јелку китите баш на дан овај дан, према вјеровању, у кућу призивате здравље, срећу и складне односе. Овај датум многима представља почетак најљепшег периода у години.
За оне који желе да "сачувају" дом од негативне енергије, препоручује се да јелку украсе 28. децембра. Вјерује се да тада дом добија заштиту од зла, а породица додатну снагу и здравље.
Неки ће се одлучити да јелку оките чим осјете празнични дух, док ће други сачекати симболичан дан. Било да то радите због традиције, енергије датума или чисто из радости, оно што је најважније јесте да празнична свјетла у вашем дому унесу топлину и осмијех.
