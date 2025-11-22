Logo

Младић погинуо током извођења своје тачке у циркусу

СРНА

22.11.2025

20:55

Фото: Unsplash

Двадесетшестогодишњи Чилеанац погинуо је док је изводио своју тачку мотоциклисте у циркусу у граду у близини Напуља.

До несреће је дошло током извођења тачке "Глобус смрти", у којој су тројица мотоциклиста истовремено возила унутар велике челичне сфере.

Трагедија се догодила синоћ у насељу Света Анастазија у близини Напуља, током представе циркуса "Империјал ројал".

Полиција је започела истрагу и прикупља видее које су снимили посјетиоци како би утврдила тачне околности несреће.

