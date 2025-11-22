Младић погинуо током извођења своје тачке у циркусу

Извор:
СРНА
22.11.2025
20:55
Двадесетшестогодишњи Чилеанац погинуо је док је изводио своју тачку мотоциклисте у циркусу у граду у близини Напуља.
До несреће је дошло током извођења тачке "Глобус смрти", у којој су тројица мотоциклиста истовремено возила унутар велике челичне сфере.
Чилеанац је заједно са Мексиканацем и Колумбијцем, оба стара 46 година, изводио своју тачку у мраку, а једино свјетло долазило је с ЛЕД лампица на њиховим костимима.
Млади Чилеанац је у једном тренутку изгубио контролу над мотоциклом и пао на дно кугле, а друга двојица су покушала да успоре како би га избјегли, али у тијесном простору дошло је до судара који је прекинуо представу.
Мексички акробата хитно је превезен у болницу и у критичном је стању, док је колумбијски мотоциклиста прошао без тежих повреда.
Трагедија се догодила синоћ у насељу Света Анастазија у близини Напуља, током представе циркуса "Империјал ројал".
Полиција је започела истрагу и прикупља видее које су снимили посјетиоци како би утврдила тачне околности несреће.
