Додик: Генерације ће др Нинковића памтити као узор професионалности

Извор:
СРНА
22.11.2025
20:51
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је са дубоком тугом примио вијест о смрти угледног хирурга, примаријуса доктора Драгана Нинковића, који се дуго година налазио и на челу Одјељења хирургије у брчанској болници.
"Доктор Нинковић био је истакнута личност, чије су знање, искуство и преданост оставили неизбрисив траг, не само у медицини, већ и укупном друштвеном животу Брчког, Републике Српске и БиХ. Својим радом задужио је здравствени систем наше земље", нагласио је Додик.
Он је подсјетио да је током рата, доктор Нинковић у Брчком извео више од 1.000 операција на пацијентима са политраумама, изазваним ратним дејствима, а његову стручност и хуманост цијенили су сви у БиХ.
Генерације љекара, додао је лидер СНСД-а, памтиће га као узор професионалности, а његова посвећеност остаће трајна инспирација свим медицинским радницима.
"Поводом смрти доктора Драгана Нинковића, упућујем изразе најдубљег саучешћа породици, пријатељима и свима који су цијенили његова дјела и заслуге", нагласио је Додик.
Угледни брчански љекар Драган Нинковић преминуо је вечерас у Бањалуци након дуже болести.
Рођен је 14. новембра 1954. године у Новом Саду, гдје је завршио основну и средњу школу, те Медицински факултет 1978. године.
У Брчко је преселио 1. новембра 1978. одакле одлази на служење војног рока у школу резервних официра на ВМА у Београду. Из ЈНА се враћа у Брчко и 6. новембра 1979. године почиње да ради у брчанској Болници.
У ратним дешавањима показао је стручност и хуманизам. Током рата од 1992. до 1995. године извео је око 1.000 операција на пацијентима са политраумама изазваним ратним дејствима. У истом периоду извео је више стотина других операција.
Од 1992. до 1997. године налазио се на дужности шефа хирушког одјељења у брчанској Болници "Свети Василије Велики".
Доктор Драган Нинковић од 2000. до 2017. такође обавља дужност шефа хирургије у брчанској Болници.
У пензију је испраћен 2019. године.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму