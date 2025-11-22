Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

Извор:
22.11.2025
Један од највећих проблема зими за оне који имају кућу је проналазак рјешења за залеђене цијеви.
Из Водовода и канализације дали су прецизне информације по овом питању.
Ово су детаљне инструкције
Грађани који имају викендице или куће у којима не бораве током зимских мјесеци требало би да испразне своје водоводне инсталације и на тај начин се обезбиједе од евентуалне штете.
Вишедневне ниске температуре могу да направе штету у купатилу или кухињи смрзавањем воде у инсталацијама.
Да би се сачували водомјери и током зимског периода и неометано мјерили потрошњу воде потребно их је адекватно заштитити.
Водомјерна склоништа требало би да су обезбијеђена одговарајућим поклопцем и потпуно исушена, у случају да се у њима сакупљала вода. Одржавање шахтова у којима се налазе водомјери у надлежности је потрошача.
Дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража, шупа и издвојених објеката, који се не грију, требало би благовремено обезбедити, на тај начин што ћете у оквиру кућних инсталација затворити вентил који је намијењен за овај дио мреже.
Вода из водоводних цијеви се испушта на испусној славини која се налази на најнижем дијелу система и најчешће се налази у подрумским просторијама. Ако потрошач на вријеме “конзервира” мјеста за точење, односно мрежу испразни, неће имати проблема са пуцањем инсталација.
На прољеће отварањем вентила инсталације се пуне водом, а чесме су аутоматски спремне за коришћење, наводи "Крстарица".
