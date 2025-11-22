Logo

У Бањалуци преминуо угледни љекар Драган Нинковић

Извор:

Агенције

22.11.2025

20:46

У Бањалуци преминуо угледни љекар Драган Нинковић

Угледни брчански љекар Драган Нинковић преминуо је у суботу навече у Бањалуци након дуже болести.

Рођен је 14. новембра 1954. године у Новом Саду, гдје је завршио основну и средњу школу, те Медицински факултет 1978. године.

Милорад Додик-20112025

Друштво

Додик: Генерације ће др Нинковића памтити као узор професионалности

У Брчко је преселио 1. новембра 1978. одакле одлази на служење војног рока у школу резервних официра на ВМА у Београду. Из ЈНА се враћа у Брчко и 6. новембра 1979. године почиње да ради у брчанској Болници.

У ратним дешавањима показао је стручност и хуманизам. Током рата од 1992. до 1995. године извео је око 1.000 операција на пацијентима са политраумама изазваним ратним дејствима. У истом периоду извео је више стотина других операција.

Од 1992. до 1997. године налазио се на дужности шефа хируршког одјељења у брчанској Болници “Свети Василије Велики”.

Policija Srbija

Хроника

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

Доктор Драган Нинковић од 2000. до 2017. такође је обављао дужност шефа хирургије у брчанској Болници.

У пензију је испраћен 2019. године.

