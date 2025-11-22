Logo

Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

Аутор:

Стеван Лулић

22.11.2025

21:39

Коментари:

0
Болсонарова ћелија
Фото: Полиција Бразила

Бразилска полиција објавила је видео снимак ћелије у којој ће боравити ухапшени бивши предсједник државе Жаир Болсонаро.

Болсонаро би требао бити притворен у Бразилији, у Бразилу, након што је ухапшен док се налазио у кућном притвору.

У суботу је доведен у притвор федералне полиције.

Као што се може видјети на снимку, ријеч је о ћелији у којој ће Болсонаро имати клима уређај, фрижидер и ТВ. Ћелија у којој ће боравити налази се у знатно бољем стању у односу на оне у којима бораве други затвореници у Бразилу.

Он је притворен након што је судија Врховног суда навео ризик од бијега.

Трудница

Хроника

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

Више од 100 дана Болсонаро је био под строгим кућним притвором због кршења мјера предострожности у засебном случају у којем је наводно тражио америчку интервенцију како би зауставио кривични поступак против њега.

Некадашњи предсједник Бразила осуђен је у септембру на 27 година и три мјесеца затвора због планирања пуча како би остао на власти након што је изгубио изборе 2022. године од Луиза Инација Луле да Силве.

Болсонаро је идентификован као вођа плана да се спријечи Лула да преузме функцију 2023. године.

Подијели:

Тагови:

Žair Bolsonaro

Brazil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

Хроника

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

1 ч

0
Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

Сцена

Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

1 ч

0
Када је право вријеме да окитите јелку?

Савјети

Када је право вријеме да окитите јелку?

1 ч

0

Више из рубрике

Младић погинуо током извођења своје тачке у циркусу

Свијет

Младић погинуо током извођења своје тачке у циркусу

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Дјевојчица (13) ухапшена због убиства жене

2 ч

0
Заплијењен кокаин у Колумбији

Свијет

Колумбија заплијенила највећу количину кокаина у посљедњих десет година

3 ч

0
Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

Свијет

Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

22

08

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

21

59

Земљотрес у Бањалуци

21

47

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

21

39

Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner