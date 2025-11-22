Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

Аутор:Стеван Лулић
22.11.2025
21:39
Коментари:0
Бразилска полиција објавила је видео снимак ћелије у којој ће боравити ухапшени бивши предсједник државе Жаир Болсонаро.
Болсонаро би требао бити притворен у Бразилији, у Бразилу, након што је ухапшен док се налазио у кућном притвору.
У суботу је доведен у притвор федералне полиције.
Као што се може видјети на снимку, ријеч је о ћелији у којој ће Болсонаро имати клима уређај, фрижидер и ТВ. Ћелија у којој ће боравити налази се у знатно бољем стању у односу на оне у којима бораве други затвореници у Бразилу.
Он је притворен након што је судија Врховног суда навео ризик од бијега.
Хроника
Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу
Више од 100 дана Болсонаро је био под строгим кућним притвором због кршења мјера предострожности у засебном случају у којем је наводно тражио америчку интервенцију како би зауставио кривични поступак против њега.
Некадашњи предсједник Бразила осуђен је у септембру на 27 година и три мјесеца затвора због планирања пуча како би остао на власти након што је изгубио изборе 2022. године од Луиза Инација Луле да Силве.
Болсонаро је идентификован као вођа плана да се спријечи Лула да преузме функцију 2023. године.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму