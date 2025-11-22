Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

Извор:
Украјинско Министарство унутрашњих послова издало је потјерницу за Тимуром Миндичем, бившим пословним сарадником предсједника Владимира Зеленског, након скандала у вези са корупцијом.
Потјерница је издата и за Александром Цукерманом, који је такође осумњичен у великом скандалу са подмићивањем који потреса Владу Украјине.
У потјерницама се наводи да њих двојица избјегавају истрагу и да су побјегли у иностранство, пренијела је агенција ДПА.
Зеленски је обећао да ће истражити скандал са корупцијом у енергетском и одбрамбеном сектору. Прошле седмице је увео санкције Миндичу и Цукерману, замрзнувши им имовину у Украјини. Није познато гдје се њих двојица тренутно налазе.
