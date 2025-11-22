Logo

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Украјинско Министарство унутрашњих послова издало је потјерницу за Тимуром Миндичем, бившим пословним сарадником предсједника Владимира Зеленског, након скандала у вези са корупцијом.

Потјерница је издата и за Александром Цукерманом, који је такође осумњичен у великом скандалу са подмићивањем који потреса Владу Украјине.

Земљотрес-Бањалука-22112025

Бања Лука

Земљотрес у Бањалуци

У потјерницама се наводи да њих двојица избјегавају истрагу и да су побјегли у иностранство, пренијела је агенција ДПА.

Зеленски је обећао да ће истражити скандал са корупцијом у енергетском и одбрамбеном сектору. Прошле седмице је увео санкције Миндичу и Цукерману, замрзнувши им имовину у Украјини. Није познато гдје се њих двојица тренутно налазе.

