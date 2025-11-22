Logo

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

Извор:

Херцеговина.инфо

22.11.2025

21:47

Коментари:

0
Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених
Фото: АТВ

Око 18 часова на кружном току у Љубушком, на магистралном путу Љубушки – Груде, дошло је до саобраћајне несреће.

Према информацијама до којих је дошао портал Херцеговина.инфо од очевидаца, један аутомобил марке Мерцедес Е-класе (W210) завршио је у самом кружном току након судара. Наводно је једна особа задобила повреде те је интервенисала хитна помоћ.

Болсонарова ћелија

Свијет

Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

На мјесто догађаја стигла су четири полицијска возила, а службеници Управе полиције МУП-а проводе увиђај и регулишу саобраћај, који је успорен.

Очекује се више информација након завршетка увиђаја.

Подијели:

Тагови:

Ljubuški

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

Хроника

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

1 ч

0
Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

Хроника

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

1 ч

0
Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

Сцена

Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

1 ч

0
Када је право вријеме да окитите јелку?

Савјети

Када је право вријеме да окитите јелку?

1 ч

0

Више из рубрике

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

Хроника

Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

1 ч

0
Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

Хроника

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

1 ч

0
Камере снимиле убиство Тадије Пантића

Хроника

Камере снимиле убиство Тадије Пантића

2 ч

0
Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

Хроника

Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

16

ВИДЕО - Јолић за АТВ: Пут Невесиње - Гацко проходан, нема проблема

22

08

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

21

59

Земљотрес у Бањалуци

21

47

Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

21

39

Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner