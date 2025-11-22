Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

Извор:
Херцеговина.инфо
22.11.2025
21:47
Коментари:0
Око 18 часова на кружном току у Љубушком, на магистралном путу Љубушки – Груде, дошло је до саобраћајне несреће.
Према информацијама до којих је дошао портал Херцеговина.инфо од очевидаца, један аутомобил марке Мерцедес Е-класе (W210) завршио је у самом кружном току након судара. Наводно је једна особа задобила повреде те је интервенисала хитна помоћ.
Свијет
Као у хотелу: Овако изгледа ћелија у којој ће боравити Болсонаро
На мјесто догађаја стигла су четири полицијска возила, а службеници Управе полиције МУП-а проводе увиђај и регулишу саобраћај, који је успорен.
Очекује се више информација након завршетка увиђаја.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму