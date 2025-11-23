Вода носи све пред собом: Жену однијела бујица, 30 кућа одсјечено од свијета

Извор:
23.11.2025
Најмање једна особа погинула је у Албанији у поплавама које су изазвале јаке кише, које су падале протеклих неколико дана, саопштила је данас полиција албанска земље.
Полиција је саопштила да је тело жене (76) пронађено након што се ниво воде повукао у поплављеној југоисточној општини Девол, преноси АП. Поплаве су највише штете изазвале у руралним регионима на југу Албаније, а у селу Душар је 30 породица одсјечено од свијета, јер су због поплава непроходни путеви.
Падавине су изазвале изливање река Вјоса и Семан а према Агенцији за цивилну заштиту, у северозападном региону Лежа око 220 хектара земљишта је под водом.
Постоји забринутост да би услови могли да се погоршају, јер се прогнозирају нове падавине у наредним данима, наводи АП.
