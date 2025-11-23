Поледица и угажен снијег отежавају саобраћај у вишим предјелима

Извор:
Зимски су услови за вожњу у Републици Српској и ФБиХ, а из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске због ниских јутарњих температура у вишим предјелима и преко планинских превоја упозоравају на поледицу и угажен снијег на коловозу.
Саобаћај је успорен и отежан на дионицама Бањалука-Мањача-Чађавица, Мркоњић Град-Млиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Котор Варош-Кнежево, Теслић-Котор Варош преко Борја, Шипово-Ново Село, Сарајево-Фоча, Сарајево-Рогатица.
Преко Романије је на снази забрана саобраћаја за теретна возила.
АМС апелује на возаче да на пут не крећу без зимске опреме.
У нижим предјелима вози се по мокорим и клизавим коловозима, а у котлинама и уз ријечене токове мјестимчно је смањена видљивост због магле.
Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара. Радови на овој дионици биће настављени на прољеће како би до краја идуће године била окончана комплетна реконструкција пута од Клашница до фонтане на улазу у Бањалуку.
У току је санација магистралног пута Брчко-Брезово Поље. Одвијање саобраћаја изводиће се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, у току је постављање расвјете у тунелу "Сијерачке стијене", због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у самом тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента, због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
На путу Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, врши се сананација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица-Приједор измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
У току су радови у тунелима "Хамшил", "Пасјаци", "Соколача", "Цера 3", "Строгоник", "Грабовица" и "Оштри врх", на магистралном путу Бродар-Вишеград, затим у тунелу "Трговишта" на дионици Бродар-граница и у тунелу "Котва 2" на дионици Међеђа-Бродар, због чега се саобраћа уз измијењен режим вожње.
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
До повремене обуставе саобраћаја долази због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина, као и на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Због санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича, ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко, измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута Брод на Дрини-Хум, измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопута на коридору Пет це, од моста Руданка до тунела Путниково брдо 2, измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Руданка-Добој.
Измијењен је режим саобраћаја због рехабилитације магистралног пута Градишка-Нова Топола–Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола.
Због изградње кружне раскрснице на споју магистралних путева Градишка-Нова Топола и Чатрња-Градишка, такође је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа "Рудинг", у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
