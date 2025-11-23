Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

Извор:
АТВ
23.11.2025
07:43
Бирачка мјеста за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у Источном Сарајеву јутрос су отворена на вријеме, у 7.00 часова, потврдили су за АТВ предсједници Општинских изборних комисија.
Право гласа у Општини Пале има 19.970 бирача, на 38 редовних бирачких мјеста, 2 мобилна тима. На једном бирачком мјесту нема струје, ради се на отклањању квара, каже за АТВ предсједник Општинске изборне комисије Предраг Слијепчевић.
У Источном Новом Сарајеву право гласа има 12.136 бирача, на 18 редовних бирачких мјеста, 2 мобилна тима.
У Општини Источна Илиџа право гласа има 13.664 бирача, на 24 редовна бирачка мјеста и 4 мобилна тима.
У општини Источни Стари град право гласа има 1.084 бирача, на 4 редовна бирачка мјеста.
У Трнову гласа 1.291 бирача, на 4 редовна и један мобилни тим. У овој општини каснило се са отварањем једног бирачког мјеста.
Када је у питању општина Соколац ту право гласа има 10.394 бирача, на 15 редовних бирачких мјеста, један мобилни тим.
