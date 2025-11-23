Logo

Ево какво нас вријеме очекује током дана

Извор:

АТВ

23.11.2025

08:00

Фото: АТВ

У Републици Српској данас ће бити хладно, на сјеверу и западу дјелимично разведравање уз сунчане периоде, а на југу и истоку облачно.

На југу ће повремено падати слаба киша и током дана, а у вишим предјелима слаб снијег. Увече и у ноћи ка понедјељку врло хладно уз јачи мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб и промјенљив, крајем дана у скретању на југозападни.

Максимална температура ваздуха од минус два степена Целзијусова до три, на југу до 10, у вишим предјелима од минус пет степени.

Увече врло хладно, минимална температура ваздуха од минус 10 до минус, на југу до два.

Ујутру хладно, облачно, магловито и углавном суво. Само ће на југу падати слаба киша, а на југоистоку снијег.

Хладно је, облачно и углавном суво. Слаба киша пада понегдје на југу, а слаб снијег у вишим предјелима у Херцеговини и на југоистоку. Вјетар је слаб сјеверних смјерова.

Температура измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус седам, Соколац Мраковица минус шест, Кнежево и Калиновик минус пет, Мркоњић Град минус четири, Чемерно минус три, Сребреница, Гацко, Нови Град, Србац, Рибник и Бањалука минус један, Приједор, Бијељина и Добој нула, Вишеград један, Билећа два, Требиње пет,

Количина падавина у претходна 24 часа: Мркоњић Град 11,3, Рибник 11,6, Рудо 11,9, Сребреница 12,6, Соколац 12,8, Шипово 13,7, Хан Пијесак 15,9, Бањалука 17,4, Требиње 22,3, Билећа 27,4, Фоча 32,8, Чемерно 34,5, Калиновик 34,6, Гацко 44,7 литара по метру квадратном.

Висина сњежног покривача: Сребреница 11, Бањалука 15, Гацко 21, Рибник 23, Хан Пијесак 24, Мраковица 26, Мркоњић Град и Чемерно 31, Шипово 40, Калиновик 45 и Кнежево 55 центиметара.

Временска прогноза

РХМЗ

