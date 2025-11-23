МУП Српске: Изборни дан почео без инцидената на гласачким мјестима

Извор:
Дио бирачких мјеста на подручју Републике Српске у Републици Српској још није отворен због сњежних непогода. Процес гласања на бирачким мјестима која су отворена, се одвија мирно и без инцидената.
"Штаб Министарства унутрашњих послова Републике Српске „Избори 2025“ прати и предузима мјере и радње у циљу одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан пријевремених избора за предсједника Републике Српске", саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Због одржавања пријевремених избора, локације за издавање личних докумената МУП-а Републике Српске (реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући аквизицију) раде данас до 19,00 часова.
У циљу предузимања безбједносних мјера и радњи поводом одржавања пријевремених избора за предсједника МУП Републике Српске издао је двије наредбе:
"Наредба о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској у периоду од 00,00 часова дана 23.11.2025. године до 06,00 часова дана 24.11.2025. године. Наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета, у периоду од 00,00 часова до 24,00 часа дана 23.11.2025. године", додали су из МУП-а Српске.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведени период неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
