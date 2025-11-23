Једно бирачко мјесто у Мркоњић Граду није отворено због сњежних наноса

Извор:
На подручју општине Мркоњић Град од 38 редовних бирачких мјеста у 7.00 часова отворено је 37, потврдио је за Срну предсједник Општинске изборне комисије Слободан Рајковић.
Према његовим ријечима, једно бирачко мјесто у селу Подгорија није отворено због сњежних наноса.
Рајковић је рекао да су екипе предузећа "Мркоњићпутеви" на терену и раде на уклањању снијега. Он је додао очекује да би и то бирачко мјесто требало бити отворено.
Рајковић је рекао да је шест мобилних тимова на терену и да право гласа има 17.190 бирача.
У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори.
