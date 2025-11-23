Ова намирница смањује обим струка за само четири недјеље

23.11.2025
Људи који покушавају да смршају најприје размишљају о строгој забрани хране, али дугорочне анализе показују да такав приступ ријетко успијева јер је тешко стално се одрицати омиљених намирница.
Дјелотворније је усмјерити се на оно што можемо да једемо, што потврђује и истраживање у којем су особе које су пратиле интуитивно једење изгубиле више килограма од оних које су само бројале калорије.
Управо зато љекари истичу једну изненађујућу намирницу која може довести до значајног губитка килограма у само четири недјеље.
Једна нова студија открила је да свакодневна конзумација 45 грама ораха може значајно смањити обим струка у четири недјеље. Кардиолошкиња др Карол Вотсон објашњава да су ораси богати нетопљивим влакнима.
"Ораси су богати нетопљивим влакнима која могу помоћи здрављу срца ограничавањем добијања на тежини, побољшањем цријевне микробиоте и смањењем упале", навела је за Параде.
Интерниста и кардиолог др Асимин Чима додаје да та влакна помажу и у снижавању ЛДЛ холестерола.
"Нетопљива влакна дјелују попут сунђера у дигестивном систему и упијају честице холестерола, спречавајући њихов улазак у крвоток", објашњава он.
Љекар др Маршал С. Ранџ препоручује да се ораси једу умјерено и као замјена за калоричнију храну.
Ораси имају и додатне користи за кардиоваскуларно здравље. Др Чима истиче да биљна омега-3 АЛА "хлади упалу у крвним судовима и ствара мирније окружење у артеријама".
Др Вотсон објашњава да антиоксиданси у орасима "смањују оксидацију холестерола", док др Чима додаје да они "неутрализују слободне радикале и пружају додатни слој заштите за артерије", преноси Дан.
