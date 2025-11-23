Logo

Ова намирница смањује обим струка за само четири недјеље

23.11.2025

08:25

Коментари:

0
Ова намирница смањује обим струка за само четири недјеље
Фото: Pixabay

Људи који покушавају да смршају најприје размишљају о строгој забрани хране, али дугорочне анализе показују да такав приступ ријетко успијева јер је тешко стално се одрицати омиљених намирница.

Дјелотворније је усмјерити се на оно што можемо да једемо, што потврђује и истраживање у којем су особе које су пратиле интуитивно једење изгубиле више килограма од оних које су само бројале калорије.

Полиција Србија

Србија

Посјекла мужа ножем, па позвала полицију и дала бизарно оправдање

Управо зато љекари истичу једну изненађујућу намирницу која може довести до значајног губитка килограма у само четири недјеље.

Једна нова студија открила је да свакодневна конзумација 45 грама ораха може значајно смањити обим струка у четири недјеље. Кардиолошкиња др Карол Вотсон објашњава да су ораси богати нетопљивим влакнима.

"Ораси су богати нетопљивим влакнима која могу помоћи здрављу срца ограничавањем добијања на тежини, побољшањем цријевне микробиоте и смањењем упале", навела је за Параде.

Снијег, Кнежево

Република Српска

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Интерниста и кардиолог др Асимин Чима додаје да та влакна помажу и у снижавању ЛДЛ холестерола.

"Нетопљива влакна дјелују попут сунђера у дигестивном систему и упијају честице холестерола, спречавајући њихов улазак у крвоток", објашњава он.

Љекар др Маршал С. Ранџ препоручује да се ораси једу умјерено и као замјена за калоричнију храну.

Ораси имају и додатне користи за кардиоваскуларно здравље. Др Чима истиче да биљна омега-3 АЛА "хлади упалу у крвним судовима и ствара мирније окружење у артеријама".

ILU-BEBA-140925

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

Др Вотсон објашњава да антиоксиданси у орасима "смањују оксидацију холестерола", док др Чима додаје да они "неутрализују слободне радикале и пружају додатни слој заштите за артерије", преноси Дан.

Подијели:

Тагови:

Mršavljenje

orasi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево какво нас вријеме очекује током дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

5 ч

0
Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

5 ч

0
У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

Регион

У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

5 ч

0
Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

5 ч

0

Више из рубрике

Када је право вријеме да окитите јелку?

Савјети

Када је право вријеме да окитите јелку?

16 ч

0
Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

Савјети

Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

18 ч

0
Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

Савјети

Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

19 ч

0
Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Савјети

Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

12

52

"Српски Ескобар" осуђен на деценију робије у Еквадору: "Опрао" 11 милиона од кокаина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner