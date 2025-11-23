Logo

Сутра сједница Колегијума НСРС

Извор:

АТВ

23.11.2025

09:25

У Бањалуци ће сутра бити одржана сједница скупштинског Колегијума на којој би требало да се утврди приједлог дневног реда и термин одржавања 28. посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

Сједницу Колегијума сазвао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.

Сједница је заказана у 14.00 часова, најављено је из Народне скупштине.

