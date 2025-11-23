Јолић: Путеви у Кнежеву и широм Републике Српске проходни и без застоја

23.11.2025
Руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу "Путеви Републике Српске", Срђан Јолић, поручио је да су сви путеви на подручју Кнежева проходни.
- Овог јутра путеви су сви проходни, не само на територији Кнежева, него и на територији цијеле Републике Српске. Што се тиче пута у Кнежеву, није било застоја - истакао је Јолић за РТРС.
Додао је да су се појављивале бројне дезинформације о стању на путевима и изразио велику захвалност свим радницима који су дјеловали на вријеме како не би дошло до застоја у саобраћају.
- Снијег је био велики, и изражавам захвалност радницима. Било је преко 60 центиметара снијега, али није било застоја. Снијег је у сат времена нападао 15 центиметара. Одмах смо подупрли број грталица и камиона и није дошло до застоја у саобраћају - нагласио је Јолић.
Наглашава да уколико дође до нових падавина, екипе су спремне и да имају довољно механизације и абразивног материјала.
- Било је много дезинформација да су путеви затворени, али све је проходно, и могу са задовољством да кажем да су сви магистрални путеви проходни. Наредне недјеље очекујемо нове центиметре снијега. Ми ћемо бити спремни за то. Припремљени смо, повећан је број камиона и тешке механизације, и не може нас ове године изненадити - закључио је Јолић.
