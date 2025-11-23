Logo

У Бањалуци без пријављених проблема од отварања бирачких мјеста

23.11.2025

08:30

У Републици Српској данас се одржавају пријевремени предсједнички избори. Када је у питању највећи град Српске, предсједник Градске изборне комисије Бањалука, Дубравко Малинић истиче да од отварања гласачких мјеста, није било пријављених проблема.

"Још немамо прецизан податак да ли су сва бирачка мјеста отворена на вријеме, али нисмо имали пријављене проблеме. Постоје мјеста без струје и мобилне телефоније, тако да немамо све податке", каже Малинић, преноси РТРС.

У Бањалуци је регистровано 192.327 бирача, на 254 редовна мјеста, а поред тога, ангажовано је 25 мобилних тимова који ће обићи 800 бирача.

"Резултатима ћемо располагати када се посљедње бирачко мјесто затвори. Имамо и 308 бирача који су регистровани за гласање путем поште", подсјетио је Малинић.

Када су у питању локације бирачких мјеста, Малинић подсјећа да се она нису мијењала у односу на прошле изборе.

"Грађани гласају на бирачким мјестима на којима су гласали на прошлим изборима. Ту није било значајнијих промјена. Ми смо укупно обучили 2060 чланова одбора. Именовано је 550 предсједника и замјеника и сви су обучени и припремљени за рад", нагласио је Малинић.

Поручује да ће први пресјек излазности бити у 11 часова и 40 минута, те ће тада бити познато колико је људи гласало.

