Пропао чувени произвођач намјештаја: Окривио је и продавце

23.11.2025

08:47

Пропао чувени произвођач намјештаја: Окривио је и продавце
Фото: Unsplash

Француски ланац продавница декорације Алинеа, жртва кинеске конкуренције, поново је под судском контролом.

Пет година након што се нашао у истој ситуацији, ланац продавница намештаја Алинеа стављен је под судску контролу одлуком Трговинског суда у Марсеју овог четвртка, 20. новембра. Компанија има шестомесечни период посматрања, што даје наду за опоравак.

Ова одлука је донијета због посебно забрињавајуће финансијске ситуације. Алинеа је стављена под судску контролу овог четвртка, 20. новембра, одлуком Трговинског суда у Марсеју. Суд је ову одлуку пропратио периодом посматрања од шест месеци. То можда омогући ланцу продавница намештаја из Муллиез галаксије да направи план за опоравак. Ова ситуација подсећа на ону од пре пет година, када је компанија са 36 продавница и 1.200 запослених такође била стављена под судску контролу.

Прошле године, Алинеа је забиљежила негативан нето резултат од 47 милиона евра на промет од 162 милиона евра, што је далеко од планова за постизање равнотеже из 2023. године, када је компанија основана 1989. године представила свој план трансформације у циљу поновног покретања бренда. Након првог судског мешања, Алинеу су преузели њени акционари. Након што је изгубила 17 продавница и 1.000 запослених, интегрисала је двадесетак продавница Зодио, још једног ланца из Мулиез галаксије.

"Упркос обукама, Зодио продавнице нису могле брзо да остваре промет, са људима који још нису имали искуства и нису знали да продају кауче или кревете", повјерава синдикални извор за АФП. Што се тиче Франка Росентала, стручњака за комерцијални маркетинг, он сматра да "културе нису биле исте", истовремено подсећајући да криза у сектору некретнина утиче на ово тржиште. Конкуренција гиганата попут најпознатијег бренда намјештаја такође смањује маневарски простор.

"Управа "је изразила наду да ће пронаћи једног или више купаца, иако је тренутно све у тајности и не можемо ништа да сазнамо", објашњава синдикални извор.

"Страхујемо да ће ово евентуално преузимање бити само дјелимично и да неће обухватити све продавнице", додаје пише "Capital.france."

