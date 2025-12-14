Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Извор:
Нови ред вожње "Жељезница Републике Српске" ступа на снагу од поноћи и важиће до 12. децембра наредне године.
Путници “Жељезница Републике Српске” у унутрашњем саобраћају биће превожени на релацијама Добој-Бањалука-Добој, Бањалука-Нови Град/Добрљин-Бањалука, те Добој-Петрово Ново-Добој.
''Све информације о поласцима и доласцима возова путници могу добити у службеним мјестима 'Жељезница Републике Српске', на интернет страници www.zrs-rs.com или путем телефонских бројева у жељезничким станицама'', наведено је у саопштењу “Жељезница”.
