Logo
Large banner

Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Извор:

АТВ

14.12.2025

09:21

Коментари:

0
Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује
Фото: АТВ

Нови ред вожње "Жељезница Републике Српске" ступа на снагу од поноћи и важиће до 12. децембра наредне године.

Путници “Жељезница Републике Српске” у унутрашњем саобраћају биће превожени на релацијама Добој-Бањалука-Добој, Бањалука-Нови Град/Добрљин-Бањалука, те Добој-Петрово Ново-Добој.

Жељезнице, воз

Република Српска

У плану тематска сједница Владе о Жељезницама Српске

''Све информације о поласцима и доласцима возова путници могу добити у службеним мјестима 'Жељезница Републике Српске', на интернет страници www.zrs-rs.com или путем телефонских бројева у жељезничким станицама'', наведено је у саопштењу “Жељезница”.

Подијели:

Тагови:

Željeznice Republike Srpske

red vožnje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

Свијет

Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

2 мј

0
Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Свијет

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

2 мј

0
Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август

Друштво

Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август

2 мј

0
Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

Друштво

Радницима Жељезница Српске уплаћене августовске плате

2 мј

0

Више из рубрике

У Српској рођено 8 беба

Друштво

У Српској рођено 8 беба

2 ч

0
И данас тмурно и веома хладно вријеме

Друштво

И данас тмурно и веома хладно вријеме

2 ч

0
У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Друштво

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

3 ч

0
Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

Друштво

Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића на ражњу и честитају Светог Николу''

11

20

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

11

12

Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

11

07

Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

10

58

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner