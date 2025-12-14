Три хороскопска знака са најјачом интуицијом

Извор:
Индекс
14.12.2025
15:24
Коментари:0
У астрологији, интуиција се често повезује са емоционалном интелигенцијом, унутрашњим осјећајем и способношћу препознавања скривених намјера.
Људи са јаком интуицијом често доносе одлуке на основу утисака које није могуће лако објаснити логиком. Такав унутрашњи компас им помаже да се снађу у односима, али и да избјегну ситуације које им не доносе добро. У астрологији се вјерује да су неки хороскопски знаци природно осјетљивији на енергију других људи. Управо зато их је тешко преварити или дуго сакрити нешто од њих.
Рак
Људи рођени у знаку Рака познати су по својој снажној емоционалној перцепцији и изоштреном осјећају за расположење других. Често препознају промјене у понашању других прије него што постану очигледне. Њихова интуиција се заснива на дубокој вези са емоцијама, како својим тако и туђим.
Сцена
Кустурица: Нисам истиснут из Андрићграда, не напуштам Србију
Тешко им је да нешто „продају“ ако осјећају да нешто није у реду. Управо зато ријетко дуго остају у везама које нису искрене.
Шкорпија
Припадници овог знака имају једну од најјачих интуиција у Зодијаку, посебно када су у питању скривени мотиви. Веома брзо препознају лажи, манипулације или нејасне намјере. Њихова способност да посматрају и анализирају друге даје им велику предност у међуљудским односима. Не ослањају се само на ријечи, већ и на говор тијела, тон и енергију. Због тога их је изузетно тешко преварити или држати у мраку.
Риба
Људи рођени у знаку Риба изузетно су осјетљиви на атмосферу и емоционалне нијансе у свом окружењу. Њихова интуиција често ради тихо, али веома прецизно.
Свијет
Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија
Лако могу дјеловати сањиво или расејано, у стварности имају веома добар осјећај за оно што се дешава испод површине. Лако могу препознати када неко није искрен или крије своја права осјећања. Управо је та способност оно што их чини знаком са изузетно јаким унутрашњим чулом.
(индекс)
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму