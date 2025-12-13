Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13.12.2025
13:31
Коментари:0
Ињекције за мршављење које су донијеле револуцију у лијечењу људске гојазности ускоро би могле бити доступне и за мачке.
Претиле мачке могле би примати третман у стилу Оземпика како би живјеле "здравије и дуже животе“, а фармацеутска компанија ОКАВА Пхармацеутицалс из Сан Франциска објавила је да је прва мачка већ примила дозу у оквиру клиничког испитивања.
Док лијекови попут Оземпика и Wеговија садрже семаглутид, врсту лијека познату као агонист ГЛП-1, компанија ОКАВА по први пут тестира нови лијек из исте групе, назван ОКВ-119, који је посебно дизајниран за кућне љубимце. Лијекови ГЛП-1 дјелују тако што опонашају природни хормон који подстиче производњу инсулина, успорава варење и ствара осјећај ситости, чиме се смањује апетит.
Умјесто седмичних ињекција, какве примају људи, мачкама ће се уграђивати дуготрајни имплантат, тек нешто већи од микрочипа. Овај имплантат поставља се испод коже и обезбјеђује сталну дозу лијека за мршављење у трајању до шест мјесеци, јавља Дејли Мејл.
Друштво
Оземпик и стероиди на црном тржишту : Злоупотреба лијекова постала забрињавајући тренд
Третман је тренутно у првој фази испитивања названој МЕОW-1 (МанагЕмент оф ОверWеигхт), у коју се компанија нада укључити више од 50 мачака. Двије трећине њих примиће имплантат са лијеком, а њихов губитак тежине пратиће се три мјесеца, с могућношћу продужења на још три. Иако су претходне ограничене студије показале да је лијек безбједан за мачке, још увијек нема довољно клиничких доказа о његовој ефикасности у лијечењу гојазности.
Ако се лијек покаже успјешним, ОКАВА планира да покрене веће клиничко испитивање сљедеће године и затражи одобрење од Америчке агенције за храну и лијекове (ФДА). То значи да би третман за мачке могао постати доступан око 2028. или 2029. године.
Здравље
Ова храна је природни оземпик: Ако је једете у право вријеме и овако жваћете бићете сити и без лијекова!
За власнике и ветеринаре који се боре са контролом тежине мачака, ово би могла бити прекретница. Тренутно се гојазност љубимаца лијечи такозваном „терапијском дијетом“, која укључује смањен унос калорија и појачану физичку активност. Међутим, то захтјева велику преданост и од власника и од љубимаца, а дијете често не успјевају због онога што ветеринари називају "моћ жицања“ – љубимци су упорнији у тражењу хране него што су власници у одбијању.
Др Мајкл Клотсман, извршни директор ОКАВА-е, каже: "Ограничење калорија, или пост, једна је од најбоље проучених интервенција за продужење животног вијека и побољшање метаболичког здравља код мачака, али је и једна од најтежих за одржавање. ОКВ-119 је дизајниран да опонаша многе физиолошке ефекте поста без потребе за значајним промјенама у рутинама исхране или нарушавањем везе између човјека и животиње, која се често врти око хране.“
Гојазност је један од највећих здравствених проблема са којима се мачке суочавају. Истраживање Краљевског ветеринарског колеџа показало је да је готово половина свих мачака у Уједињеном Краљевству гојазна. То, као и код људи, повећава ризик од срчаних болести, болести јетре, проблема са мокраћним системом, рака и дијабетеса, који захтјева скупе дневне ињекције инсулина.
Савјети
Ваша мачка не воли воду? Ево како да је очистите без купања
Међутим, ветеринарски стручњаци упозоравају да лијекови за сузбијање апетита могу имати и нежељене нуспојаве. Професор Алекс Џерман са Универзитета у Ливерпулу подсјетио је за Даилy Маил на лијек за мршављење за псе, Слентрол, лансиран 2007. године, који је повучен са тржишта дијелом и зато што се власницима није свидјело како су се њихови љубимци почели понашати.
"Нормално, пас би их чекао на вратима да их поздрави; одушевљен, срећан, машући репом. Али, будући да нису били гладни, дио тог понашања и интеракције са власником се промијенио – сузбијање апетита власници су сматрали негативним",“, рекао је др Џерман.
Додаје да ће, ако се лијекови покажу успјешним, власницима бити потребна подршка како би разумјели могуће промјене у понашању својих љубимаца.
Осим за мачке, компанија ОКАВА је у августу објавила да је тестирала имплантате ОКВ-119 и на псима, те планира комерцијално лансирање лијека за обје врсте негдје између 2028. и 2029. године, преноси Индекс.хр.
Занимљивости
1 седм0
Занимљивости
1 мј0
Свијет
1 мј0
Занимљивости
2 мј0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
19 ч0
Најновије
Најчитаније
17
08
17
03
16
38
16
04
16
00
Тренутно на програму