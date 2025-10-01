Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

01.10.2025
21:22
Коментари:0
Једна млада је за успомену на свој најљепши дан жељела само савршену фотографију са својим мачком, али чини се да он није дијелио њезино одушевљење.
Његова урнебесна реакција убрзо је постала вирални хит на ТикТоку, пише таг24.
У видеу објављеном прије шест дана, власница мачка Флојда показала је како је испала фотографија с њезиним мачком Флојдом на дан вјенчања. Док му млада љуби главу, он јој не узвраћа њежност. Напротив, чини се као да љутито сикће на камеру. "Мислим да се противио браку с резервним човјеком", нашалила се власница у опису видеа.
Корисници одушевљени
@floydmeoweather I think he objected to marriage with the spare human… #cattiktoks #grumpycat #weddingtiktok #cat ♬ Lucifer's Waltz - Secession Studios
Снимка је убрзо постала вирална и скупила више од два милиона прегледа, а корисници ТикТока у коментарима су дијелили фотографије властитих љубимаца с њихових вјенчања. Многе је Флојдова реакција насмијала до суза. "Одмах уоквирите ову слику", написао је један корисник.
@floydmeoweather Told my cat the roommate he hates is legally family…. #cattiktoks #grumpycat #cat #funnycats #sparehuman ♬ Robert better not get in my face - mace
Власница је у другим објавама показала како Флојд често није одушевљен њеним супругом, на што се надовезао један од коментара: "Да, ово објашњава слику с вјенчања", закључио је један од корисника у шали.
Најновије
Најчитаније
22
04
21
57
21
55
21
47
21
42
Тренутно на програму